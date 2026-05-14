Teminatla serbest

Girne’de sabaha karşı gerçekleştirilen rutin trafik denetimi sırasında alkollü olduğu tespit edilerek tutuklanan M.K.E. mahkemeye çıkarıldı. Zanlının yapılan üç ayrı testte de limitin üzerinde alkollü olduğunun belirlendiği, ayrıca sürüş ehliyetini polise ibraz edemediği açıklandı. Zanlının “ehliyetsiz araç kullanma, alkollü araç kullanma, tehlikeli sürüş ve polisin dur” emrine uymama suçlarından sabıkası bulunduğu açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran Girne Polis Müdürlüğü Trafik Şubesi’nde görevli polis memuru; olayın sabaha karşı saat 02.00 sıralarında Girne’de İskendurun Caddesi üzerinde meydana geldiğini anlattı. Polis, trafik ekiplerinin bölgede rutin trafik denetimi yaptığı sırada zanlının kullanımındaki araçtan indiğinin görüldüğünü söyledi.

Polis memuru; zanlının tavır ve hareketlerinden şüphelenildiğini, nefesinden yoğun şekilde alkol kokusu geldiğinin fark edilmesi üzerine alkol testi yapıldığını ifade etti. Yapılan ilk nefes testinde zanlının nefesinde 360 miligram, ikinci ölçümde ise 357 miligram alkol tespit edildiğini kaydeden polis, bunun üzerine tutuklanarak Girne Polis Müdürlüğü hücrelerine götürüldüğünü belirtti.

Polis, zanlıya sabah saatlerinde üçüncü kez alkol testi yapıldığını ve aradan geçen sürece rağmen nefesinde 150 miligram alkol tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis ayrıca zanlının sürüş ehliyetini ibraz edemediğini söyledi.

Polis, yapılan kontrolde zanlının “ehliyetsiz araç kullanma, alkollü araç kullanma, tehlikeli sürüş ve polisin dur” emrine uymama suçlarından sabıkası bulunduğunu açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmasını sağlamak amacıyla 10 bin TL nakit teminat yatırmasına ve yurt dışına çıkışının yasaklanmasına emir verdi.