Üzücü tablo

KKTC’de 4-10 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın verilerine göre; toplam 63 trafik kazası kayıtlara geçti. Kazaların 12’si yaralanmayla, 49’u ise hasarla sonuçlandı.

Kazalara neden olan etkenler arasında süratli araç kullanma ilk sırada yer aldı. Açıklamada, 22 kazanın aşırı hızdan kaynaklandığı, 15 kazanın dikkatsiz sürüş, 11 kazanın kavşakta durmama, 8 kazanın yakın takip ve 7 kazanın ise diğer nedenlerden meydana geldiği belirtildi.

Kazaların ilçelere göre dağılımında 19 olayla Gazimağusa ilk sırada yer aldı. Lefkoşa’da 18, Girne’de 17, Güzelyurt’ta 7 ve İskele’de 2 kaza meydana geldi.

15 bini aşkın sürücü kontrol edildi

Aynı dönemde yapılan trafik denetimlerinde 15 bin 170 sürücü kontrol edildi. Suç işlediği tespit edilen 2 bin 516 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, 263 araç trafikten men edildi ve 13 sürücü tutuklandı.

Denetimlerde en çok karşılaşılan ihlal sürat oldu. 910 sürücü hız sınırını aşarken, 236 kişi seyrüsefer ruhsatsız araç kullandı. Ayrıca 154 kişi trafik levha ve işaretlerine uymadı, 116 araç muayenesiz çıktı.

Alkollü araç kullanımı 43 vaka ile kayıtlara geçerken, 29 sürücü seyir halindeyken cep telefonu kullandı. Ehliyetsiz araç kullanımı ve tehlikeli sürüş gibi ciddi ihlaller de tespit edildi.

Trafik kazalarında toplam maddi hasarın 3 milyon 768 bin 785 TL olduğu açıklandı. Yetkililer, sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu.

