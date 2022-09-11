Esnaf ağlıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Yıllık enflasyon rakamının yüzde 120’ye yükseldiği Kuzey Kıbrıs’ta vatandaşların alım gücü düşerken, çarşı esnafı iş yapamaz duruma geldi. Diyalog’a konuşan Gazimağusa Suriçi esnafı “eskisi gibi turist gelmiyor. Yerli halk ise parasızlıktan dolayı alış-veriş yapmıyor” dedi.

Piyasayı canlandıracak önlemlerin alınmasını isteyen esnaf, gerekli adımların atılmaması halinde kepenk indirmek zorunda kalacaklarını söyledi. Esnaf, çarşının canlanması için izlenecek yöntemlerden birinin de gümrüklerin sıfırlanması olduğuna dikkat çekti.

Ne dediler…?

Ferit Esat

“İşler zayıf, yerli halktan gelen yok. Çarşıya gelenler, Rus, Ukraynalı, Kazak, Alman, İngiliz turistlerdir. Yerli halkın alım gücü kalmadı, durum çok kötü. Bir an önce bu duruma bir çözüm bulunması gerekiyor. İnsanlar aldığı maaşın çoğunu elektrik faturasına ve kiraya veriyor, nasıl alışveriş yapsınlar.”

Caner Ağdaş

“ İşler çok kötü durumdadır. Bazı günler siftah dahi yapmadan dükkan kapatıyoruz. Turist getiriyorlar ama çarşıya uğramıyorlar. Yerli halktan umudumuzu kestik, çünkü alım gücümüz düştü. Turist olmazsa iş yapamayız. Tek umudumuz turistler kaldı.”

Celal Yeşilada

“İşlerimiz iyi gitmiyor. Esnaf işsizlikten günü tavla oynayarak geçiriyor. Çoğumuz siftah dahi yapmadan dükkânımızı kapatıyoruz. Tek tük sattığımız ürünün aynısını alıp yerine koyamıyoruz. Ticaret yapmak da artık sorun oldu. Çünkü alınan ürünlerin fiyatları arttı. Kısacası durum oldukça kötü.”

Tahsin Akburak

“ Çarşı durgundu ama turistler gelmeye başlayınca işlerde de hafif bir canlanma oldu. Şimdilik satışlar iyi durumda. Ama daha çok turist çarşıya gelirse esnaf rahatlar. Buraya daha fazla turistin gelmesi için önlemler alınmalıdır. “

Hasan Özbil

“ Turistler geldi işler biraz açıldı. Yerli halkan pek umudumuz kalmadı. Çünkü pahalılık aldı başını gitti. Her gün yapılan zamlar alım gücünü eritti. Yerli halkı bu nedenle çarşıda göremiyoruz, insanların alım gücünü sıfırla çarptılar. Turist geldi biraz canlanma oldu ancak sadece turistlerle bu çark dönmez. Yetkililer hayat pahalılığına karşı önlem almalıdır.”

Kasım Uluçaylı

“ Yerli halkımızın alım gücü yok, esnafı bu ara kurtaracak tek şey turistlerin çarşıya gelmesidir. Mağusa ve Bafra bölgesinde otellerde binlerce turist var, bunların yarısı buraya gelse esnaf toparlanır. Turistler düzenli olarak Suriçine getirilmelidir. Diğer bir durum sınır kapılarındaki yoğunluğa çözüm bulunmalıdır. Kapılarda saatlerce bekleyen birçok Rum ve turist geri dönüyor ve çarşıya gelemiyor. Ekonomimizi ayakta tutan turistlerin ülkeye girişi kolaylaştırılmalıdır. Aksi halde çarşı esnafı kepenk kapatacaktır. “

Haldun Birsoy

“ Yurt dışından turistlerin de gelmesiyle piyasada bir canlanma oldu, işler iyiye doğru gidiyor. Kötü bir yaz sezonu geçirmedik, ancak çarşıya daha çok turist gelirse canlılık bir o kadar daha iyi olur.”