‘Çocuğum var göndermeyin’

Ülkede 7 yıl süreyle kaçak yaşam süren 40 yaşındaki Ö.G. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı Ö.G., mahkemede yaptığı savunmada, KKTC’de doğduğunu, 40 yıldır ülkede yaşadığını ve ihraç edilmesi halinde 11 yaşındaki oğlunu bir daha göremeyeceğini söyledi. Zanlı, Türkiye’ye gitmeyi kabul ettiğini ancak deport edilmek istemediğini belirtti. Mahkeme, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 5 Ekim 2026 tarihinde saat 19.00 sıralarında Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde devriye görevinde bulunan Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi ekibinin, şüpheli hareketlerde bulunan zanlının muhaceret kontrolü yaptığını söyledi. Yapılan kontrolde zanlının 20 Kasım 2019 tarihinden itibaren 2 bin 511 gündür KKTC’de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini belirten polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi alındığını belirten polis, bu süre içerisinde ihraç işlemlerinin başlatıldığını ancak henüz sonuçlanmadığını ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise Mağusa’da doğduğunu ve 40 yıldır KKTC’de yaşadığını söyledi. Evlenip boşandığını ve 11 yaşında bir oğlu olduğunu belirten zanlı, ihraç edilmesi halinde çocuğunu bir daha göremeyeceğini dile getirdi.

Avukat tutacak maddi gücü de olmadığını söyleyen zanlı “Giderim Türkiye’ye ama deport şeklinde değil” ifadelerini kullandı.

Mahkeme, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

