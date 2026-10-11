Zararlı çıktılar

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Anıt Parkı’nda unutulan bir cüzdanı çalarak içerisindeki bin TL ve 200 doları harcayan, ardından cüzdandaki banka kartlarıyla farklı işletmelerden alışveriş yapan 3 zanlı tutuklandı. Polis soruşturmasında, güvenlik kamerası görüntüleri ve zanlıların itirafları doğrultusunda olaya karıştığı belirlenen 3 kişi mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar, 75 bin TL nakit kefalet ve birer kefilin 500’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla yargılanıncaya kadar serbest bırakıldı.

Mahkemede meselenin olgularını aktaran polis memuru Anıl Can Yalın, zanlı 1 A.A.’nın, 27 Eylül 2026 tarihinde Anıt Parkı içerisinde M.K. isimli şahsın unuttuğu cüzdanı, içerisindeki banka kartları, bin TL ve 200 dolar nakit parayla birlikte sirkat ettiğini açıkladı. Polis, A.A.’nın cüzdanı çaldıktan sonra zanlı 2 B.Y. ve zanlı 3 O.K.’ye verdiğini belirtti. B.Y. ve O.K.’nin ise cüzdanda bulunan banka kartlarını kullanarak farklı işletmelerden alışveriş yaptıklarını kaydetti. Olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından soruşturma başlatıldığını anlatan polis, işletmelerin güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucunda B.Y. ve O.K.’nin tespit edilerek yakalandığını söyledi. Polis, söz konusu zanlıların itirafları doğrultusunda A.A.’nın da tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlıların uygun teminat şartlarıyla serbest bırakılmalarını talep etti.Mahkeme, üç zanlının 75 bin TL nakit kefalet ödemesi ve her birinin birer kefilin 500’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla, davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.