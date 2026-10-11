‘Kimsenin gözünün  yaşına bakmayacak’

Başbakan Ünal Üstel, 30 Ağustos’ta Girne açıklarında batan Filo Jet yolcu gemisine ilişkin yürütülen soruşturma ve yargı sürecinin takipçisi olduklarını belirterek, “Bu olay sonuçlanana kadar biz hükümet olarak, özellikle ben başbakan olarak ve bir baba olarak bu olayın takipçisi olacağız. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız” dedi.

Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile birlikte, Filo Jet kazasında kaybolan kişilerin aranması çalışmalarına katılan Derinsu Su Altı Mühendislik firmasına ait Optimus Prime gemisini ziyaret ederek, açıklamalarda bulundu.

Kazanın nasıl ve neden meydana geldiğinin araştırıldığını belirten Üstel, bu konudaki soruşturma ve yargı sürecinin devam ettiğini söyledi.

Üstel, “Eğer herhangi bir ihmal veya başka bir sebep varsa, burada başka bir mazeret üretiliyorsa, yargı süreci devam ediyor. Biz hükümet olarak da bu yargı sürecinin takipçisiyiz” dedi.

Polis teşkilatına, hukuka ve adalete güvendiklerini vurgulayan Üstel, “Herhangi bir ihmal, herhangi bir arıza veya herhangi bir şeyin üstünü örtme gibi bir durum varsa biz bunların üzerine gideceğiz” ifadelerini kullandı.

"Hükümete geldiğimiz günden bu yana hiçbir usulsüzlüğün üzerini örtmedik" diyen Üstel, olaylarda ihmal veya usulsüzlük bulunması halinde bunların ayrıntılı şekilde araştırılması ve yargı süreçlerinin başlatılması gerektiğini söyledi.

Üstel, “Bu olay sonuçlanana kadar biz hükümet olarak, özellikle ben başbakan olarak ve bir baba olarak bu olayın takipçisi olacağız. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız.” diye konuştu.

Kalan bir kişinin bulunması için çalışmalar devam edecek

“Kalan bir naaşımızın da bulunması için çalışmalar devam ediyor. İnşallah ona da erişiriz” diyen Üstel, Sahil Güvenlik ve Güvenlik Kuvvetleri'nin havadan ve karadan arama çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Üstel, Derinsu firması yetkilisi Okan Taktak'a, gemi kaptanlarına, mühendislere ve yaklaşık 40 çalışana emekleri ve fedakârlıkları dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Başçeri: Kayıp yakınlarına verdiğimiz sözün tutulması için büyük çaba gösterildi

Büyükelçi Başçeri de, 30 Ağustos’ta meydana gelen deniz faciasının ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan herkese teşekkür etti.

Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın kayıp yakınlarına devletin imkânları ölçüsünde tüm naaşlara ulaşmak için çaba gösterileceği yönünde söz verdiğini hatırlatan Başçeri, “Devletimize güvenip sabırla yakınlarının naaşlarını bekleyen vatandaşlarımıza ve bu çalışmaları gece gündüz sürdüren tüm ekiplere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başçeri, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Taktak: Arama çalışmalarının sonuna geldik

Derinsu Su Altı Mühendislik firması yetkilisi Okan Taktak da, yaklaşık 650 metre derinlikte yürütülen arama çalışmalarının sonuna geldiklerini belirtti.

Taktak, ilk kez bu ölçekte bir operasyon gerçekleştirdiklerini kaydederek, arama sürecinde ailelerinden uzak kalan ve zorlu koşullarda görev yapan tüm personele teşekkür etti.

Konuşmaların ardından gemi yetkililerine ve personele plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

Üstel ve Başçeri, gemiden ayrıldıktan sonra Girne Limanı önündeki ailelerle bir araya geldi.





Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2026, 10:39