O bir Kahraman

Ömer KADİROĞLU

Girne açıklarında 30 Ağustos günü meydana gelen Filo faciasında iki çocuğu kurtardıktan sonra kendi hayatını kaybeden 20 yaşındaki Süleyman Erdoğan, dün Esentepe’de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Erdoğan’ın cenaze törenine devlet ve siyaset dünyasından çok sayıda isim, aile yakınları ve bölge halkı katıldı.

Erdoğan’ın bundan böyle kalplerde yaşayacağını söyleyen köylüleri “O sadece bizim değil, tüm Kıbrıs’ın kahramanı olarak anılacaktır” dedi. Duygulu anlar yaşayan törene katılan hemen herkes gözyaşlarına hakim olamadı.

Gözyaşlarıyla uğurlandı

Arama çalışmalarının 40’ıncı gününde naaşı bulunan Süleyman Erdoğan için dün Esentepe Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Erdoğan’ın cenaze törenine Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok katıldı.

Törende ayrıca bazı bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti başkanları ve temsilcileri, devlet kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, Erdoğan’ın sevenleri ve bölge halkı da hazır bulundu. Devlet ve siyaset temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda kişinin katıldığı cenazede, aileye başsağlığı dilekleri iletildi.

Din İşleri Başkanı Hakan Moral tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Esentepe Mezarlığı’na götürüldü ve burada toprağa verildi. Yoğun katılımın olduğu törende Erdoğan’ın ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenaze töreninde ailesi, sevenleri ve köylüleri büyük üzüntü yaşarken, katılımcıların çoğu gözyaşlarına hâkim olamadı. İki çocuğu kurtardıktan sonra hayatını kaybeden Erdoğan’ın fedakârlığı, törene katılanlar tarafından saygı ve minnetle anıldı.

Ailesi, yakınları ve bölge halkı, 20 yaşındaki Süleyman Erdoğan’ı gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurladı.