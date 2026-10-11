Tümü cezaevine gitti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir inşaat şirketinde işe gitmedikleri halde, bilişim programında yapılan değişiklikle 21 gün boyunca işe gelmiş gibi gösterilerek toplam 41 bin 800 TL ödeme alan beş zanlı, ileride yargılanmak üzere mahkeme tarafından ağır teminat şartlarına bağlandı. Zanlılar, 150 bin TL nakdi kefalet ve 500’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi şartlarını yerine getiremeyince Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Mahkemede meseleyle ilgili olguları aktaran polis memuru Hasan Söker, zanlı 1 M.M.H.’nin bir inşaat şirketinde ustabaşı olarak görev yaptığını, diğer zanlılar M.Z.I., M.C.H., S.H. ve S.Y.’nin ise aynı şirkette işçi olarak çalıştığını belirtti.

Polis, zanlı M.M.H.’nin şirketin bilişim programında oynama yaparak diğer dört zanlının 21 gün boyunca işe gitmedikleri halde işe gelmiş gibi görünmelerini sağladığını ve bu yolla şirketten toplam 41 bin 800 TL’nin sahtekârlıkla temin edildiğini anımsattı.

Zanlı M.M.H.’nin söz konusu parayı zanlılardan S.Y. ile paylaştığını itiraf ettiğini aktaran polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek mahkemeden uygun teminat şartları talep etti.

Mahkeme, beş zanlının davaları görüşülünceye kadar serbest kalabilmeleri için 150 bin TL nakdi kefalet ödemelerine ve her birinin birer kefilin 500’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartına bağlanmasına emir verdi.

Ancak mahkemenin belirlediği teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlılar, davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.