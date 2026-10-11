Kıskançlık krizine girdi

Ömer KADİROĞLU

Girne-Lefkoşa Anayolu’nun Boğaz mevkiinde, Ercan Havalimanı’na gitmek üzere kız arkadaşının kullandığı araçta yolcu olarak bulunan M.Z., kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada S.B.’nin yüzüne tokat attı, boğazını sıktı ve şiddet tehdidinde bulundu. Boğaz Karakolu’na yapılan şikâyet üzerine zanlı, Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaparken yakalanarak tutuklandı. “Şiddet kullanma tehdidi” ve “ciddi darp” suçlarından Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlının 2 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verildi.

Boğaz Karakolu’nda görevli polis memuru Kazım Sevinç, mahkemede olayın önceki gün saat 12.15 sıralarında meydana geldiğini anlattı.

Polis memuru Sevinç, zanlı M.Z.’nin kız arkadaşı S.B.’nin kullandığı araçta yolcu olarak bulunduğunu ve ikili arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığını söyledi. Boğaz mevkiinde duran araçta zanlının kız arkadaşının sol elmacık kemiğine tokat attığını ve ardından boğazını sıktığını belirten Sevinç, zanlının S.B.’ye, “Sen dur, uçağı kaçırırsam sana neler yapacağım” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu aktardı.

Yapılan şikâyetin ardından zanlının Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaptığı sırada yakalanarak tutuklandığını kaydeden polis, müştekinin doktor kontrolünden geçirildiğini ve yapılan muayenede darp ve cebir izlerine rastlanarak rapor temin edildiğini ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler bulunduğunu belirten polis, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Mine G. Serden, soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek zanlının 2 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.