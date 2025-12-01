‘Çok çalışacağız’

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) yeni Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, güçlü kadrolarla ve aktif bir siyasetle ülkeyi geleceğe taşımayı hedeflediklerini belirtti. İncirli, “Kurtulması gereken bir memleket var. CTP olarak bu memleketi kurtaracağız” dedi.

CTP’nin 30’uncu Olağanüstü Kurultayı dün Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı. Kurultayda genel başkanlık için Asım Akansoy, Erkut Şahali ve Sıla Usar İncirli yarıştı.

“Sözümüz Ortak, Değişim Birlikte” sloganıyla düzenlenen kurultayda, Atatürk Spor Salonu’na “Hep Birlikte Başardık”, “Çözüm”, “Üretim”, “Barış”, “Eşitlik” gibi ifadeler içeren görseller asıldı. Kurultay; partililer, eski genel başkanlar, başbakanlar, milletvekilleri ve bazı sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

2 bin 441 oy kullanıldı

Kurultayda 2 bin 441 oy kullanıldı. Oyların sayımı tamamlandıktan sonra, Sıla Usar İncirli bin 284 oy alarak oyların yüzde 52,6’sını elde etti ve CTP’nin yeni Genel Başkanı oldu. Erkut Şahali yüzde 32,81 (801 oy), Asım Akansoy ise yüzde 14,58 (356 oy) oy aldı.

İncirli, partililere seslendi

CTP’nin Genel Başkanı seçilen İncirli, kürsüye çıkarak partililere seslendi.

İncirli, burada yaptığı konuşmada, ülkeye örnek olacak bir demokrasi şöleni halinde CTP Kurultayı’nın tamamlandığını kaydederek, 55 yıllık tarihi olan CTP’nin böyle bir ruha ve gelene sahip olduğunu vurguladı.

İncirli, CTP'li doğmaktan, CTP'li büyümekten ve CTP'li yaşamaktan gurur duyduğunu belirtti; bundan sonra güçlü bir şekilde, dinamizm içerisinde, partililerin katkılarıyla çok çalışacaklarını söyledi.

İncirli, “Kurtulması gereken bir memleket var. CTP olarak bu memleketi kurtaracağız. CTP olarak tüm kesimlerle, sivil toplum örgütleriyle, sendikalarla, ekonomik örgütlerle tam bir uzlaşı kültürü içerisinde birleştirici olacağız, kapsayıcı olacağız ve bu halkı kucaklayacağız.” dedi.

Yapılacak çok iş bulunduğunu, çeki düzen verilmesi gereken bir dağınıklık olduğunu kaydeden İncirli, güçlü kadrolarıyla, aktif, dinamik bir siyasetle bu memleketi geleceğe taşıyacaklarını belirtti.

Herkese çok teşekkür eden İncirli, “İyi ki varsınız. İyi ki CTP var. Yaşasın örgütlü mücadelemiz.” diyerek mücadelelerinin ve iktidar yürüyüşünün devam edeceğini ifade etti.

Erhürman İncirli'yi kutladı

Bu arada Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, CTP Genel Başkanlığı'na seçilen Sıla Usa İncirli'yi kutlayarak başarı diledi.

Erhürman sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, ''CTP'ye, CTP'lilere ve ülkemize hayırlı olsun.'' dedi.