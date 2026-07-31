‘Çok üzgün ve pişmanım’

Lefkoşa'da meydana gelen olayda eşini önce telefonla arayarak ölümle tehdit ettiği, ardından evde saçından sürükleyip boğazını sıkarak tokat attığı gerekçesiyle tutuklanan Türkmenistan uyruklu A.N. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Daha önce de eşine şiddet uyguladığı belirtilen zanlı cezaevine gönderilirken, gözyaşı dökerek, pişman olduğunu söyledi.

Mahkemede olguları aktaran polis, olayın 26 Temmuz 2026 tarihinde saat 03.30 sıralarında Lefkoşa'da meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının önce eşini telefonla arayarak, "Çık dışarı, dışarı çıkmazsan ya seni, ya bebeği, ya anneni ya da kardeşini öldüreceğim" sözleriyle şiddet kullanma tehdidinde bulunup telefonda taciz ettiğini belirtti.

Polis, zanlının daha sonra eşinin evden dışarı çıkmaması üzerine saçından tutarak sürüklediğini, boğazını sıktığını ve yüzüne tokat atarak ciddi şekilde darp ettiğini mahkemeye aktardı.

Şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını kaydeden polis, müştekinin acil serviste doktor kontrolünden geçirildiğini ve darp raporu alındığını söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde yapılan araştırmada zanlının 2024-2025 yıllarında eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikâyet edildiğini ancak şikâyetin ileri götürülmediğini kaydetti.

Polis, zanlının eşinin maddi durumu olmadığı için boşanma davası açamadığını söylediğini de aktardı. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, Türkmenistan uyruklu zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Duruşmada söz alan zanlı ise çok pişman olduğunu ifade etti.

Mahkeme; zanlının 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.