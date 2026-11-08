Denktaş konuşacak

TAM Parti, 6 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde 49 milletvekili adayını bugün kamuoyuna tanıtacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde (YDÜ AKM) 15.30-19.00 saatleri arasında düzenlenecek aday tanıtım şöleniyle TAM Parti, seçim kadrosunu halk ve basın mensuplarıyla buluşturacak.

TAM Parti Genel Sekreteri Bünyamin Yüksekbaş imzasıyla yapılan açıklamada, Genel Başkan ve Kurucu Genel Başkan Serdar Denktaş ile birlikte, bugüne kadar aktif siyasette yer almamış, farklı meslek gruplarından ve yaşam alanlarından gelen 49 yeni milletvekili adayının tanıtılacağı belirtildi.

Etkinlikte adayların yaşamları, meslekleri, deneyimleri ve birikimlerinin yanı sıra ülkeye kazandırmayı hedefledikleri değerlerin de kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Aday tanıtım şöleninde TAM Parti’nin yeni siyaset anlayışının ve ülkenin geleceğine yönelik hedeflerinin de ortaya konulacağı ifade edildi.

