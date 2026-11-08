‘Sabırlar tükendi’

Kıbrıslı liderlerin yarın gerçekleştireceği görüşmede 4 yeni kapının açılmasıyla ilgili uzlaşı beklenirken, Poli ve Dillirgalı Rumlar, Erenköy kapısıyla ilgili tehdit mesajı yayınladı.

Rum toplumu lideri Nikos Hristopdulidis’in kendilerine “Erenköy olmazsa hiçbir kapının açılmayacağı” yönünde güvence verdiğini açıklayan Poli ve Dillirga muhtarları, sabırların tükendiğini, sert eylemlere girişeceklerini belirtti.

İki köyün muhtarı "Kokkina’nın (Erenköy) herhangi bir başka düzenleme kapsamında kenara itilmesini veya yerine başka birinin getirilmesini kabul etmeyeceğiz" dedi.

Dillirga topluluk konseyinin başkanı Nikos Kleanthous “Kokkina sınırını atlayacak yeni bir geçiş noktası anlaşması yapılamaz” diyerek, Türk tarafının Lefke yakınlarında Gemikonağı’nı önerdiğini, ancak bunun kabul edilemeyeceğini söyledi.

