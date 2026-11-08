Dört yaralı var

Ömer KADİROĞLU

Girne-Değirmenlik Anayolu’nun 3-4’üncü kilometreleri arasında meydana gelen trafik kazasında 67 yaşındaki UTV sürücüsü Ulrich Alt yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Polis açıklamasına göre, kaza 7 Kasım 2026 tarihinde saat 17.30 sıralarında, henüz yapım aşamasında olan ve trafiğe kapalı bulunan yolda meydana geldi. Çatalköy’de sakin Ulrich Alt (67), yönetimindeki KKTOK096 plakalı UTV tipi ralli aracıyla Girne istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizlik sonucu yolun sağına geçti. Bu sırada karşı yönden gelmekte olan Mazlum Yaman (32) yönetimindeki VY 902 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.

Kaza sonucu ağır yaralanan UTV sürücüsü Ulrıch Alt, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Diğer aracın sürücüsü Mazlum Yaman ile araçta yolcu olarak bulunan Haydar Çoban (49), Mazlum Göçer (32) ve Muhammed Çağlayan (18) yaralandı.

Yaralılar, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavilerinin ardından acil serviste müşahede altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026, 00:37