Turizme katkı

Bu yıl 11’incisi düzenlenen Merit Uluslararası Briç Turnuvası, toplamda 27 ülkeden 360 sporcuyu ve beraberindekilerle birlikte yaklaşık 540 kişiyi Kuzey Kıbrıs'ta buluşturarak turizmin gelişimine katkı sundu. Merit Royal Diamond Hotel'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon, KKTC'nin uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapma potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.

Kuzey Kıbrıs turizminin köklü markalarından Merit International Hotels & Casinos, uluslararası organizasyonlara verdiği destekle ada turizminin çeşitlenmesine katkı sağlamayı sürdürüyor. Bu yıl 11'incisi düzenlenen Merit Uluslararası Briç Turnuvası, 2-5 Kasım 2026 tarihleri arasında Merit Royal Diamond Hotel'de gerçekleştirildi.

Toplam 360 sporcunun katıldığı ve beraberlerindeki misafirlerle yaklaşık 540 kişilik turizm hareketliliği oluşturduğu tahmin edilen turnuva, sportif rekabetin yanı sıra KKTC'nin uluslararası tanıtımı ve turizm hareketliliği açısından da önem taşıdı.

90 masada uluslararası turnuva heyecanı

2 Kasım akşamı saat 20.30'da Open Pairs müsabakalarıyla başlayan organizasyonda, 90 masada 360 sporcu mücadele etti. Mix Pairs kategorisindeki karşılaşmalarla devam eden turnuva, briç tutkunlarını Kuzey Kıbrıs'ta bir araya getirdi.

Dört mevsim turizm hedefine katkı

Geleneksel deniz, kum ve güneş turizminin ötesine geçen uluslararası turnuva organizasyonları, Kuzey Kıbrıs'ın turizm potansiyelinin yılın tamamına yayılması açısından önemli fırsatlar sunuyor. Özellikle sonbahar ve kış dönemlerinde gerçekleştirilen bu tür etkinlikler, konaklama talebinin desteklenmesine, gastronomi ve hizmet sektörlerinde ekonomik hareketlilik yaratılmasına ve farklı ziyaretçi profillerinin adaya kazandırılmasına zemin hazırlıyor.

Briç gibi strateji, konsantrasyon ve zihinsel beceriyi ön plana çıkaran organizasyonlar, kendine özgü uluslararası katılımcı kitlesiyle turizm sektöründe alternatif bir alan oluşturuyor. Turnuvalar vesilesiyle Kuzey Kıbrıs'ı ziyaret eden sporcuların ve beraberlerindeki misafirlerin adanın kültürel, tarihi ve doğal zenginliklerini keşfetmesi, destinasyonun uluslararası bilinirliğinin artmasına da katkı sağlama potansiyeli taşıyor.

Merit International Hotels & Casinos, turizmi yılın 12 ayına yaymayı destekleyen organizasyonlara ev sahipliği yaparak Kuzey Kıbrıs'ın uluslararası turizmdeki görünürlüğünü ve rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.