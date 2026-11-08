Durumları iyi

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde bulunan İnönü Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, kaza dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

Bengül Çubuk Keserci (36) yönetimindeki PN 513 plakalı salon araç, Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada İnönü kontrollü yol kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa, İnönü istikametine dönüş yaptı. Bu sırada Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde seyreden Ayşe Yılmaz İbrahimoğulları (45) yönetimindeki UT 275 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan PN 513 plakalı araç, yolun solundaki bordür taşlarına çarptıktan sonra sağ yan kısmı üzerine devrilerek durdu. UT 275 plakalı araç ise savrularak yolun solundaki bordür taşlarına ve trafik adasına çıktı, ardından trafik levhasına çarparak durabildi.

Kaza sonucu PN 513 plakalı araç sürücüsü Bengül Çubuk Keserci ile araçta yolcu olarak bulunan Serpil Göksu Lal (36) yaralandı. İki yaralı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

UT 275 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Bulut İbrahimoğulları (51) ile Kemal Şimal (28) ise kendi imkânlarıyla gittikleri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polisin kazayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.