‘Güven sağlanacak’

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Genel Sekreter Redif Ekinci ve beraberindeki milletvekili adayları, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği’ni (İŞAD) ziyaret etti.

Ziyarette konuşan TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, ekonomik belirsizliklerin yatırımları olumsuz etkilediğine dikkat çekti. İktidara gelmeleri halinde istikrarlı yasalar, bürokratik engellerin kaldırılması ve doğru teşvik politikalarıyla ekonomik güven ortamını yeniden oluşturacaklarını ifade etti.

Teşviklerin üretimi ve istihdamı artıracak alanlara yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Çeler, yerli iş gücünün desteklenmesi, hayat pahalılığının azaltılması ve ekonomik kaynakların ülke içerisinde kalmasının öncelikleri arasında olduğunu kaydetti.

