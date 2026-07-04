Dereboyu’nda kovalamaca yaşandı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerinin Dereboyu bölgesinde gerçekleştirdiği rutin trafik denetimleri sırasında ehliyetsiz olduğu belirlenen bir sürücü, polis ekiplerini görünce aracını yol kenarına bırakıp yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından zanlı polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; denetim noktasına yaklaşan sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Polis ekiplerini fark eden şahıs, kullandığı aracı yol kenarına park ederek olay yerinden yaya olarak kaçmaya başladı.

Bunun üzerine trafik ekipleri kısa sürede harekete geçerek şahsı takibe aldı. Dereboyu'nda yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

Olay çevrede bulunan vatandaşların da dikkatini çekerken, polis ekiplerinin müdahalesiyle olay kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerinin kent genelinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerine aralıksız devam edeceği belirtildi.



Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2026, 10:12