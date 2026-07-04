Kıbrıslı Rum’un kemikleri kırıldı

Lefkoşa'da 128 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullanırken zincirleme trafik kazasına neden olduğu iddia edilen H.İ.S., mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılırken, kazada vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Kıbrıslı Rum şahsın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, zanlının 2 Temmuz 2026 saat 01.00 sıralarında Lefkoşa'da Osman Örek Caddesi üzerinde 128 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HZ 547 plakalı salon araçla batı istikametine doğru süratli ve dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada sağa meyilli viraja yaklaştığında, sağ şeride geçmeye çalışan Savvas Constantinou yönetimindeki KPC 045 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptığını söyledi.

Polis, çarpmanın etkisiyle savrulan KPC 045 plakalı aracın yolun sağ tarafındaki çelik bariyerlere, HZ 547 plakalı aracın ise yolun sol şeridinde seyreden Aslı Sevinç yönetimindeki NF 949 plakalı aracın arka kısmına çarptığını belirtti.

Kuzeyde tedavi olmak istemedi

Polis, kaza sonucu yaralanan Savvas Constantinou'nun Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını, yapılan kontrollerde vücudunun muhtelif yerlerinde kırıklar tespit edildiğini, ancak tedavisine Güney Kıbrıs'ta devam etmek istediğini beyan ederek kendi isteğiyle hastaneden ayrıldığını aktardı. Polis, Aslı Sevinç'in ise hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandığını, soruşturma kapsamında bir gün ek tutukluluk emri alındığını söyledi. Savvas Constantinou'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı yönünde bilgi alındığını belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 350 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

