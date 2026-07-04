Ortak operasyon düzenlendi

Güney Kıbrıs’ın Larnaka bölgesinde düzenlenen operasyonda tabanca, patlayıcı düzenekler, uyuşturucu maddeler ve 40 bin Euro nakit para ele geçirilirken, 57 yaşındaki bir kişi tutuklandı. Rum polisinden yapılan açıklamaya göre; ağır ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Larnaka Polis Müdürlüğü, Terörle Mücadele Birimi ve ilgili ekipler tarafından şüphelinin ikametgahı, iş yeri ve araçlarında arama yapıldı.

Aramalarda bir tabanca, 7 adet dolu tabanca fişeği, el yapımı patlayıcı düzenekler, bir miktar barut, yaklaşık 70 gram kokain, 210 gram hintkeneviri, 5 gram hintkeneviri reçinesi, iki paket kannabidiol (CBD) ile iki adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda ayrıca yaklaşık 40 bin Euro nakit para bulunarak, kaynağının araştırılması amacıyla emare olarak alındı.

