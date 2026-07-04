Tehdit videosunu Mercedes’te çekti

Suna ERDEN

Casperler isimli organize suç örgütünden olduklarını öne sürerek Lefkoşa-Güzelyurt anayolu Alayköy civarında faaliyet gösteren bir galericiden tehdit yoluyla 500 bin dolar talep ettikleri iddiasıyla E.G. (E-29), S.Ş. (E-32) ve C.K. (E-31) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 5 gün ek süre alındı. Zanlı S.Ş.'ye ait cep telefonunun silinen dosyaları arasında tehdit mesajlarında kullanılan videonun orijinal halinin bulunduğu, görüntünün zanlının kullandığı Mercedes S300 marka araç içerisinde çekildiğinin tespit edilmesi üzerine aracın emare olarak alındığı belirtildi.

Soruşturmada ayrıca, 16 Haziran'da mağdura gönderilen tehdit içerikli videonun C.K.'nin isteği üzerine S.Ş. tarafından çekildiği, daha sonra E.G.'ye gönderildiği i ifade edildi.

İlk tehdit 13 Haziran’da yapıldı

Polis, galerici M.Ç.K.'nin 13 Haziran'da WhatsApp uygulaması üzerinden bilmediği bir kişi tarafından arandığını ve kendisine, "Selamın aleyküm bir savaşın içindeyiz, desteğini bekliyoruz. 500 bin dolar lazım. Olumlu veya olumsuz bir cevap ver. Casperlardan yaşlı" içerikli mesaj gönderildiğini söyledi. Polis, M.Ç.K.'nin 16 Haziran tarihinde yine aynı WhatsApp hattı üzerinden Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde faaliyet gösteren kendisine ait galerinin 9 saniyelik video görüntüsünün gönderildiğini, ardından "Galeriyi taşımana gerek yok, biz gördük göreceğimizi. Bir de yalan söylüyorsun, babanın bütün her şeyi sende, yalan konuşuyorsun" içerikli mesaj aldığını belirtti. Aynı gün aynı numaradan dört el silah sesi içeren 4 saniyelik bir video gönderildiğini kaydeden polis, daha sonra bir gece kulübünün ismi verilerek "Mekânı biliyorsun değil mi? 500 metre mesafe aranız. Buraya bunu yaptım, sana neler yapacağım izle" mesajının iletildiğini söyledi.

“Dua et silah çalışmadı”

Polis, M.Ç.K.'nin ev adresi, eşi ve oğlunun isimleri ile iş yeri ve çocuğunun okul bilgileri gibi kişisel bilgilerinin de aynı hat üzerinden gönderildiğini, bunun yanında "Sen bizi muhatap almadın, hangisinden başlayalım" notunun paylaşıldığını aktardı. Polis, M.Ç.K.'nin 19 Haziran tarihinde yine aynı numaradan WhatsApp üzerinden karanlık bir bölgede kimliği belirsiz bir kişinin tabanca ile ateş etmeye çalıştığı ancak silahın ateş almadığını gösteren bir video aldığını, videoyla birlikte "Dua et silah çalışmadı, yoksa neler olacaktı var ya, neler ailenden birilerine. Sen böyle devam et" içerikli mesaj gönderildiğini beyan ettiğini söyledi. Polis, M.Ç.K.'nin 21 Haziran saat 17.45 sıralarında aynı hattan bu kez kurşunlanan bir gece kulübüne patlayıcı madde atıldığını gösteren görüntülerin gönderildiğini, mesajda ise "Ateş ettirdik olmadı, bomba attık. Şimdi sıra sizde. Gece kulübü ile bir işimiz kalmadı, sizin oturduğunuz sandalyelere dinamit koyacağım" ifadelerinin yer aldığını aktardı. Polis, zanlıların 30 Haziran’da tutuklandıklarını belirtti.

Silinen dosyalar bulundu

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, alınan ilk ek tutukluluk süresinde 5 tanığın ifadesinin temin edildiğini açıkladı. Polis, zanlı S.Ş.'ye ait cep telefonunun silinen dosyaları arasında tehdit mesajlarında kullanılan videonun orijinal halinin bulunduğunu, görüntünün zanlının kullandığı Mercedes S300 marka araç içerisinde çekildiğinin tespit edilmesi üzerine aracın emare olarak alındığını kaydetti. Polis, ayrıca, 16 Haziran'da galericiye gönderilen tehdit içerikli videonun C.K.'nin isteği üzerine S.Ş. tarafından çekildiğini, daha sonra E.G.'ye gönderildiğini açıkladı. Polis, zanlıların cep telefonlarının incelemeye gönderildiğini, banka hesap hareketlerinin araştırıldığını, C.K.'nin tasarrufunda bulunan ve hintkeneviri olduğundan şüphe edilen maddenin de analize gönderildiğini kaydetti. Alınacak ifadeler ve incelenecek emareler bulunduğunu belirten polis, ek tutukluluk talep etti. Mahkeme; zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.