Sıra ceza takdirinde

Hüseyin ÇİÇEK

İskele'de bir eğlence mekanının önünde darp edildikten sonra yaşamını yitiren Hüseyin Mavideniz'in ölümüyle ilgili yargılanan M.Y. ile D.Ö.A., Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından haklarındaki tüm davalardan suçlu bulunarak mahkûm edildi. Sanıklara verilecek ceza ise hafifletici nedenlerin dinlenmesinin ardından açıklanacak. Bu arada mahkeme önünde toplanan Hüseyin Mavideniz’in yakınları “adalet istiyoruz” pankartı açtı.

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi kararında, 10 Ağustos'ta İskele'de bir eğlence mekanının önünde meydana gelen olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini ve görüntülerde sanıkların maktule vurduklarının açık şekilde görüldüğünü belirtti. Mahkeme, bu tespitlerin tanık ifadeleriyle de desteklendiğini kaydetti. Mahkeme; iddia makamının dinlettiği uzman tanıkların ifadelerine de değinerek, uzman görüşlerinin sanıkların uyguladığı darbeler ile Hüseyin Mavideniz'in ölümü arasında illiyet bağı bulunduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. Kararda, iddia makamının sanıklar aleyhine getirdiği "Adam Öldürme",

"Vahim Zarar" ve "Ciddi Darp" suçlarını makul şüpheden ari şekilde ispatladığı vurgulanarak, M.Y. ile D.Ö.A.'nın tüm suçlamalardan suçlu bulunarak mahkûm edildikleri açıklandı. Kararın ardından sanık avukatları, hafifletici nedenlerini sunabilmek amacıyla mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, bu talebi kabul ederek davayı hafifletici nedenlerin dinlenmesi ve cezanın açıklanması için 6 Temmuz Pazartesi gününe erteledi. Duruşmanın ardından Hüseyin Mavideniz'in yakınları mahkeme önünde kısa bir açıklama yaparak adaletin tam anlamıyla yerini bulmasını istediklerini ifade etti.

Olayın geçmişi

Olay, 10 Ağustos'ta saat 03.20 sıralarında İskele'de faaliyet gösteren bir eğlence mekanında çıkan kavga sırasında meydana gelmişti. İddia makamına göre M.Y.'nin Hüseyin Mavideniz'e sağ eliyle attığı şiddetli yumruk sonucu maktul yere düşerek başını beton zemine çarptı. Ardından D.Ö.A.'nın, yerde hareketsiz bulunan Mavideniz'in sol koluna bir, başına ise iki kez ayağının topuk kısmıyla vurduğu, ağır yaralanan Mavideniz'in olay sonrası yaşamını yitirdiği belirtilmişti.