Suç dosyası kabarık

Suna ERDEN

Lefkoşa'da alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi jiletle yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Ç.D.(E-30). mahkemeye çıkarıldı. Olayda kullanıldığı belirtilen jilet emare olarak alınırken, poliste 42 sabıkasının bulunduğu açıklanan zanlı, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, olayın 2 Temmuz saat 07.30 sıralarında Lefkoşa-Göçmenköy Şehit Hilmiye Sokak üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının alacak-verecek meselesi nedeniyle tasarrufunda bulundurduğu 12 santimetre uzunluğundaki cam kesicisi olan jiletle Ö.B.'nin sol kolunu ve sol koltuk altını keserek yaralanmasına neden olduğunu belirtti.

Polis, yaralanan Ö.B.'nin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde müşahede altına alındıktan sonra taburcu edildiğini ifade etti. Polis, doktor raporunda, müştekinin sol ön kolunda 6-7 santimetre uzunluğunda ve yaklaşık 2 santimetre derinliğinde, sol koltuk altı bölgesinde ise yaklaşık 5 santimetre uzunluğunda ve 3 santimetre derinliğinde kesi tespit edildiğini aktardı.

Polis, Ö.B.'nin aynı gün Lefkoşa Adli Şube'ye gelerek zanlıdan şikâyetçi olduğunu, Ç.D.'nin de aynı gün Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Olayda kullanıldığı belirtilen 12 santimetre uzunluğundaki kesici jiletin emare olarak alındığını kaydeden polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirtti.

42 sabıkası var

Polis, zanlının 2013 yılından itibaren toplam 42 kaydı bulunduğunu, ayrıca bu yıl "Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu" suçundan mahkûm edildiğini ve "Rahatsızlık", "Uygunsuz Tavır ve Hareket" ile "Polisi Darp ve Görevinden Men" suçlarından da açıkta davası bulunduğunu açıkladı. Serbest kalması halinde yeniden suç işleme ihtimali bulunduğunu belirten polis, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan Ç.D. ise karşı tarafın kendisine sopa ile saldırdığını, sadece kendisini korumaya çalıştığını öne sürdü.

Mahkeme, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

