Üretici perişan

Hassan RAJWA

Güngör Ağıllar Bölgesi'nde spiral makinesinden sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında 146 adet küçükbaş ve kümes hayvanı telef oldu; çok sayıda balya, tarım ekipmanı ve ağıl kullanılamaz hale geldi. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt ile Yönetim Kurulu üyeleri, zarar gören ağıl sahibini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Polisten verilen bilgiye göre; saat 15.45 sıralarında ise Güngör Ağıllar Bölgesi'nde bulunan bir ağılda spiral makinesiyle kesme işlemi yapıldığı sırada makineden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Yangında ağılda bulunan bir süt sağım makinesi, jeneratör, spiral kesme makinesi, delici matkap, kaynak makinesi, 100 kare balya, 13 rulo balya, hayvan yemleri, çeşitli aletler, 10 güneş paneli ve bir motosiklet yanarak zarar gördü. Ayrıca ağılda bulunan 32 baş küçükbaş hayvan (koyun, koç, kuzu ve oğlak) yanarak telef oldu.

Alevlerin sirayet ettiği başka bir şahsa ait ağılda ise 400 kare balya, 5 rulo balya, 4 torba arpa, işçi evinin sandviç panelden yapılmış çatısı, bahçedeki 9 meyve ağacı ve plastik su deposu zarar gördü. Bu ağılda bulunan 30 baş küçükbaş hayvan (keçi, koyun ve kuzu), 50 tavuk, 4 hindi ve 30 civciv de yangında telef oldu.

Hayvancılar birliği ağır sahibini ziyaret etti

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt ile Yönetim Kurulu üyeleri, zarar gören ağıl sahibini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Adil Onalt ve beraberindeki heyet, yangın alanında incelemelerde bulunarak üreticiden olayla ilgili bilgi aldı. Yangının üretici için büyük bir kayıp olduğunu belirten Onalt, birlik olarak her zaman üreticilerin yanında olduklarını vurguladı.

Hurdalık alanda yangın çıktı, iki kişi tutuklandı

Bir başka yangında Dikmen'de hurdalık alanda çıktı.

Yangın saat 15.25 sıralarında Dikmen-Taşkent Anayolu'nun güneyindeki hurdalık alanda meydana geldi. Yangına polis, itfaiye, Sivil Savunma, Orman Dairesi, Dikmen Belediyesi ekipleri ile bölge halkı müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında hurda araçlar, alıç ve zeytin ağaçları, balyalar ile maki bitki örtüsü yandı. Yangının kuru otların üzerindeki hurdaların aşırı ısınması sonucu çıktığı belirtilirken, ihmali görülen H.Ş. (E-69) ve C.Ş. (E-46) tutuklandı.

