Hurda yığınına döndü

Lefkoşa-Girne Anayolu üzerindeki St. Hilarion Kavşağı'nda seyir halindeki bir araçta çıkan yangın paniğe neden oldu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; olay 21 Temmuz 2026 tarihinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki YG 564 plakalı aracın elektrik aksamında meydana gelen kısa devre sonucu araçta yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Ancak çıkan yangın sonucu araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

