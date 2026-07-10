Detaylı araştırılıyor

Lefkoşa'nın Metehan bölgesinde 15 yaşındaki M.E.B.'nin cep telefonunu gasp ettiği ve aracıyla sürükleyerek yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan 24 yaşındaki A.Ç. mahkemeye çıkarıldı. Zanlının ifadesinde M.E.B. ile uyuşturucu satın almak amacıyla buluştuğunu öne sürdüğü açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 5 Temmuz 2026 tarihinde M.E.B.'nin cep telefonunu gasp ettiği ve aracıyla sürükleyerek yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 6 Temmuz'da tutuklandığını söyledi.

Polis, M.E.B.'nin ifadesinde zanlının yanına gelerek saati sorduğunu, saate bakmak için cebinden çıkardığı, kılıfında 100 Euro bulunan iPhone 17 Pro Max marka cep telefonunun zanlı tarafından elinden alınarak araçla kaçıldığını öne sürdüğünü aktardı. Polis, M.E.B.'nin, aracı durdurmak amacıyla ön kapıya tutunduğunu ve bu sırada sürüklenerek yaralandığını beyan ettiğini söyledi.

Boğazıma çakı dayadı

Polis memuru; A.Ç.’nin ise ifadesinde M.E.B. ile uyuşturucu satın almak amacıyla buluştuğunu, M.E.B.'nin uyuşturucuyu hassas teraziyle tartarak kendisine verdiğini, karşılığında 100 Euro ödediğini iddia ettiğini kaydetti. Polis, zanlının ifadesinin devamında M.E.B.'nin parayı aldıktan sonra elindeki diğer 100 Euro'yu almaya çalıştığını ve boğazına çakı dayadığını, bu nedenle aracıyla olay yerinden uzaklaştığını öne sürdüğünü açıkladı.

Polis, yürütülen soruşturmada incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde zanlı ile M.E.B.'nin olay yerinde bir araya geldiklerinin ve aracın yanında yaklaşık 12 dakika kaldıklarının görüldüğünü, daha sonra zanlının aracı hareket ettirdiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, M.E.B.'nin ikinci kez alınan ifadesinde çelişkiler tespit edildiğini de mahkemeye aktardı.

Hassas terazi bulundu

Olay yerinde yapılan incelemede bir adet hassas terazi bulunduğunu belirten polis, terazinin üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla analize gönderildiğini söyledi. Ayrıca terazi ile araç üzerinde parmak izi incelemesi yapılacağını ifade eden polis, zanlının aracında yapılan aramada ise bir adet çakı ele geçirildiğini kaydetti.

Soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirten polis, detaylı araştırmaların devam ettiğini ifade ederek ek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkeme; zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

