Sürat ve alkol

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt ilçelerinde önceki gün polis tarafından eş zamanlı gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 4 bin 265 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrollerde 693 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, 34 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde rapor edilen trafik suçlarının 222'sini yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak oluşturdu. Sürat yapanların büyük bir çoğunluğunu genç sürücüler oluşturuyor.

Ayrıca 13 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan, 2 sürücü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmaktan, 14 sürücü sigortasız araç kullanmaktan, 3 sürücü seyir halinde cep telefonu kullanmaktan ve 81 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan rapor edildi.

Bunun yanında 11 sürücü muayenesiz araç kullanmaktan, 47 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan, 6 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymamaktan, bir sürücü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmaktan, bir sürücü tehlikeli sürüş yapmaktan, bir sürücü ise aracın ışık kurallarına uymamaktan rapor edilirken, 291 sürücü de diğer trafik suçlarından işlem gördü.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2026, 10:17