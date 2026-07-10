Fırsat var

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yaptıkları ortak açıklamada, Kıbrıs sorununun Birleşmiş Milletler öncülüğündeki süreç kapsamında çözüme kavuşturulması için oluşan yeni ivmenin değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ve aynı ifadeleri aynı ifadeleri kullanan Costa ile von der Leyen, Avrupa Birliği ile Türkiye'nin stratejik ortaklar olduğunu vurgulayarak, iki tarafın ilişkileri daha da güçlendirme konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Ortak açıklamada, "Avrupa Birliği ve Türkiye stratejik ortaklardır ve ilişkilerimizi güçlendirmeye kararlıyız. Daha zorlu bir dünyada ortaklığımız her zamankinden daha büyük önem taşıyor" ifadelerine yer verildi.

AB liderleri, Türkiye'nin Orta Doğu'daki krizlerin ele alınmasında ve Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış sağlanmasına yönelik çabalarda önemli bir ortak olduğunu da kaydetti.

Kıbrıs meselesine de değinilen açıklamada, Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen süreçte son dönemde oluşan yeni fırsat penceresine dikkat çekildi.

Costa ve von der Leyen, “Kıbrıs sorununun BM öncülüğündeki süreç çerçevesinde çözüme kavuşturulması için oluşan yeni ivmeyi de değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler'in son haftalar ve aylarda Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasını sağlamak amacıyla yeni bir diplomatik girişim yürüttüğüne işaret edilen açıklama, AB'nin BM liderliğindeki çözüm sürecine desteğini bir kez daha ortaya koydu.