Rumların tavrı belli

Ömer KADİROĞLU

Rum tarafının NATO üyeliği talebi ve Kıbrıs'ta çözüm sürecine ilişkin tartışmalar sürerken, vatandaşlar, konuyla ilgili görüşlerini Diyalog’a anlattı.

Vatandaşlar, Rum tarafının NATO üyeliğine karşı olduklarını ifade ederken, olası bir çözümün ancak Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünün devam etmesiyle mümkün olabileceğini belirtti. Bazı vatandaşlar ise mevcut koşullarda Kıbrıs'ta bir çözüm beklemediklerini dile getirdi. Vatandaşlar, “Rum tarafının NATO üyeliği istemesi yanlıştır. Avrupa Birliği’ne alındılar, biz dışında kaldık şimdi de NATO üyeliği istiyorlar ve biz yine dışında kalacağız” dedi.

Ne dediler…?

Şevki Alkan

“Rum tarafının NATO üyeliğini almasına karşıyım çünkü Türk tarafını hiçbir zaman kaale almadılar ve NATO üyeliğini alırlarsa Kıbrıslı Türklere hiçbir hak tanımayacaklar. Bu yıl içerisinde bir anlaşma olacağına inanmıyorum. Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü olmadan Kıbrıs Türkü için bir çözüm olacağına inanmıyorum.”

İbrahim Bayıkoğlu

“Rum tarafının NATO üyeliği almasını ben doğru bulmuyorum çünkü Rumlar NATO üyeliği alırsa daha kötü olacaktır. O zaman bizi hiç istemeyecektir. Bütün avantajlar onun elindeyken bir de NATO üyeliği alırsa o zaman bizi hiç dikkate almayacaklar. Kıbrıs’ta bir çözümün olacağına hiçbir zaman inanmıyorum çünkü bizi her zaman hiçe sayıyorlar. Biz de bir anlaşma olmasını istiyoruz ancak bu şartlarda değil. Bir çözüm olacaksa şimdiki gibi ayrı ayrı toplumlar şeklinde olmalıdır.”

Kamil Sakallızade

“Rum tarafı NATO üyeliği istiyor ve bu üyeliği alırsa pek bir şey olacağını düşünmüyorum. Adada zaten etkin bir durumda değiliz. Rum tarafı NATO’ya girse de Avrupa Birliği’nden çıksa da bizi etkilemez. Bu ülkede 6 tane etkin ülke var ve bunların çıkarları aynı doğrultuda gelişirse o zaman bu adada bir anlaşma olacaktır. Kıbrıs’ta bir çözüm olacaksa da Türkiye’nin garantörlüğü olmazsa olmazımız olmalıdır.”

Hamit Emmi

“Rum tarafı NATO üyesi olmak istiyorsa Türkiye ile iyi geçinmek zorundadır. Silahlanma yoluna gitmeyecek ve adanın tek gücü ve sahibi olarak kendini görmeyecek. Zaten tek başına olmadıklarını Türkiye 1974 yılında kendilerine gösterdi. Bu yıl içerisinde bir çözüm olacağını düşünüyorum. Bir çözüm olsun istiyoruz ancak Türkiye’nin garantörlüğü şartı ile olmalıdır.”

Kamil Birkaya

“Rum tarafı NATO üyesi ülkeler tarafından kullanılıyor o nedenle NATO iyeliği Rum tarafına verilecektir. Rum tarafı NATO üyesi olsa ne olur olmasa ne olur? NATO üyesi olunca bizi aşağılayacaklar mı? Ben bu yük içinde değil bundan sonra bir çözüm olacağına inanmıyorum. Biri enine biri boyuna çeker o nedenle olmuyor. Ancak büyük devletler her iki tarafın da kafasına kırbaçla vuracak ve o zaman bir anlaşma olacaktır.”

Ahmet Taşçıoğlu

“Rum tarafının NATO üyeliği istemesi yanlıştır. Avrupa Birliği’ne alındılar, biz dışında kaldık şimdi de NATO üyeliği istiyor ve biz yine dışında kalacağız. Bu adada bir çözümün kolay kolay olacağını düşünmüyorum çünkü Rum yine aynı Rum’dur. Kıbrıs’ta bir çözüm olacaksa da iki bölgeli iki devletli bir çözüm olmalıdır. Bundan sonra biz Rum’un boyunduruğu altına girmeyiz.”

Teyfik İlman

“Kıbrıs’ta biz çözüm olacağına inanmıyorum. Rum tarafında Türklere karşı izlenen politika hala aynıdır. 1963 yılından bu yana yaşanan olayları gördük. Rum bizi istemiyor. NATO zirvesinde de bir sonuç çıkmayacaktır. 1953 1955’lerden beri Kıbrıs Türk toplumu hala bugün eziliyor sürünüyor. O nedenle ne Rum tarafı ne de Türk tarafı bir çözüm olmasını istemiyor istemediği için de olmayacaktır.”