İhraç edilecekler

Kalacak yerleri ve paraları olmayan, sokaklarda yatıp kalkan Bangladeş uyruklu O.G. ile İranlı E.R. “derbeder şahıs” suçlamasıyla tutuklandı. Lefkoşa’da tespit edilen zanlılar hakkında ilk etapta bir gün ek süre alınırken, ikisinin de ihraç edileceği belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 8 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00 sıralarında Lefkoşa Fuar Alanı girişinde tespit edilen O.G. hakkında yapılan soruşturmada, KKTC'de kalacak yeri ve parası olmadığının belirlendiğini söyledi. Polis, zanlının "derbeder şahıs" suçundan suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade etti.

Polis, ikinci zanlı E.R.’nin ise Lefkoşa'da kaldırım üzerinde uyuduğuna dair yapılan ihbar üzerine tespit edildiğini kaydetti. Olay yerine sevk edilen Adli Şube ekiplerinin yaptığı soruşturmada, zanlının KKTC’de kalacak yeri ve maddi imkanının bulunmadığının tespit edildiğini belirten polis, suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlıların KKTC'de bulundukları süre içerisinde herhangi bir suça karışıp karışmadıklarının araştırılacağını belirterek, soruşturma kapsamında bir gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme; her iki zanlının da bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

