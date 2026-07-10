Polisi kandıramadı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa'da alkollü araç kullanırken trafik denetimine takılan 30 yaşındaki M.K., kendi kimlik bilgileri yerine başka bir şahsa ait kimlik bilgilerini görevli polislere vererek "resmi evrak sahteleme, başkasının kimliğine bürünme ve sahtekarlıkla kayıt temini" suçlarını işlediği gerekçesiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Memuru Ozan Çelik, zanlının 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 23.30 sıralarında Gazimağusa Suriçi Bölgesi'nde, Gazimağusa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulduğunu söyledi.

Polis, zanlının yapılan kontrolde alkollü içki tesiri altında araç kullandığının tespit edildiğini ve bu suçtan rapor edileceği sırada kendi kimlik bilgileri yerine başka bir şahsa ait kimlik bilgilerini görevli polislere ibraz ettiğini belirtti.

Polis, zanlının bu şekilde başkasının kimliğine büründüğünü, başka bir şahıs adına trafik cezası yazılmasını sağlayarak sahtekarlıkla kayıt temin ettiğini ve düzenlenen ceza makbuzunu imzalamak suretiyle resmi evrak sahteleme suçunu işlediğini kaydetti.

Polis, olayın yapılan inceleme sonucu ortaya çıkarıldığını, zanlının önceki gün tespit edilerek tutuklandığını ve gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme; zanlının yargılanıncaya kadar serbest kalmasına emir vererek, 200 bin lira nakdi teminat yatırmasına, iki kefilin ise birer milyon 500 bin liralık şahsi kefalet senedi imzalamasına karar verdi.