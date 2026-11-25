İskele Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Kilitkaya, Kurtuluş ve Ergazi köylerini ziyaret etti. Üç köyde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Sadıkoğlu, yeni dönemde İskele ve 21 köy için hayata geçirmeyi planladığı projeleri anlattı.

Köy meydanlarında vatandaşlarla bir araya gelen Sadıkoğlu, halkın talep ve beklentilerini dinledi. Ziyaretlerde yakılan zafer ateşleri ve vatandaşların “Devam Başkan” sloganları seçim atmosferine damga vurdu.

Geride kalan dönemde yapılan hizmetlerin yeni dönemde daha büyük projelerle devam edeceğini belirten Sadıkoğlu, 21 köyün tamamını kapsayan hizmet anlayışını sürdüreceklerini söyledi.

Sadıkoğlu, “Biz bu yola sadece bir seçim için değil, İskele’mizin geleceğini birlikte kurmak için çıktık. Daha güçlü, daha modern ve daha yaşanabilir bir İskele’yi hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sadıkoğlu, İskele ve 21 köy için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.