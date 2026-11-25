Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Deniz Demircioğlu ve belediye meclis üyesi adayları, seçim çalışmaları kapsamında Dereboyu ve Kumsal bölgelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Dereboyu’nda broşür dağıtımıyla başlayan ziyaretler, Kumsal bölgesine kadar devam etti. Güzergâh üzerindeki iş yerlerini de ziyaret eden DP adayları, esnaf ve çalışanlarla sohbet ederek Lefkoşa’nın sorunları, beklentiler ve yerel yönetimden talepler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerde Demokrat Parti’nin başkent için hazırladığı projeler de gündeme geldi. Adaylar, Lefkoşa’nın farklı bölgelerinde yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerilerini vatandaşlarla paylaşırken, kentin ihtiyaçlarının doğrudan sahada dinlenmesinin önemine dikkat çekti.

Demokrat Parti Lefkoşa ekibi, Dereboyu ve Kumsal ziyaretlerinin ardından seçim çalışmalarını başkentin diğer bölgelerinde de sürdürerek projelerini vatandaşlarla paylaşmaya devam edecek.

