Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen ve can kayıplarıyla sonuçlanan Filo Jet gemi faciasıyla ilgili dokuz zanlının teminat duruşması yaklaşık sekiz saat sürdü. Ancak saatler süren duruşmada teminat kararı çıkmayınca mahkeme bugüne ertelendi. Filo Jet gemi faciasıyla ilgili duruşma dün de devam etti.

Mahkemede bilirkişi Volkan Varışlı tarafından sunulan rapor ve kazaya ilişkin animasyon dikkat çekerken, gemideki tamiratın kurallara uygun yapılmadığı ve bölme kapılarının kapalı olması halinde geminin batmayacağı yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Girne Kaza Mahkemesi'nde devam eden duruşmada üçüncü zanlı, ikinci kaptan M.N.S.'nin avukatı Buğra Altan, tahkikat polisi Mehmet Mannaş'a sorular yöneltti.

Altan, geminin sefere çıkma kararının kim tarafından alındığını, müvekkilinin sefere çıkmama yetkisinin bulunup bulunmadığını ve kurtarma çalışmalarının yeterliliğini sorguladı.

Altan, tahliye emrini müvekkilinin verdiğini ancak bunun polis ifadesine yansıtılmadığını ileri sürdü. Ayrıca kurtarma ekiplerinin olay yerine geç ulaştığını ve helikopterin oluşturduğu rüzgârın geminin batmasını hızlandırmış olabileceğini iddia etti.

Tahkikat polisi Mannaş ise bilirkişi raporlarında bu iddiaları çürütecek bulgular bulunduğunu belirtti.

Bilirkişi raporu ve animasyon mahkemeye sunuldu

Duruşmanın devamında akademisyen, Gemi Makineleri İşletme Mühendisi ve Uzak Yol Başmühendisi Volkan Varışlı dinlendi.

Varışlı, geminin iskele burun kısmının kopması, su alan bölgeler ve geminin kısa sürede batmasına ilişkin hazırladığı iki raporu mahkemeye sundu.

Rapora ilişkin dosyalar ve animasyonun bulunduğu USB bellek emare olarak kaydedildi.

Gemide yapılan tamiratın kurallara uygun olmadığını belirten Varışlı, hem iskele hem de sancak tarafında hasar bulunma ihtimalinin kuvvetli olduğunu söyledi.

Geminin olası tamirat tarihi olarak değerlendirdiği 17 Haziran'dan kaza gününe kadar 76 sefer gerçekleştirdiğine dikkat çeken Varışlı, çarpıcı bir değerlendirmede bulunarak, “Geminin bu hasarla 76 seferi de yapmaması gerekirdi” dedi.

“Kapılar kapalı olsa batmayacaktı”

Geminin batma sürecine ilişkin hesaplamalarını da mahkemeye aktaran Varışlı, geminin saat 12.13'te acil durum çağrısı yaptığını ve kısa süre içerisinde ciddi şekilde yana yatmaya başladığını belirtti.

Bölme kapılarının tamamen açık olduğunu düşündüğünü ifade eden Varışlı, kapıların kapalı olması halinde geminin her iki burun kısmında kırılma meydana gelse dahi batmayacağı yönünde görüş bildirdi.

Helikopterin geminin batmasını hızlandırdığı iddiasıyla ilgili de konuşan Varışlı, olası itme, bastırma ve bırakma etkilerine ilişkin hesaplama yapabileceğini söyledi.

Mahkemede gerginlik yaşandı

Zanlı avukatlarından Bahar Ersözer, bilirkişi raporunun gerçeği yansıtmadığını ve farazi incelemelere dayandığını ileri sürdü. Varışlı'nın mesleki yeterliliğini sorgulayan Ersözer, raporun hata payı bulunduğunu da savundu. Varışlı ise mevcut tüm verileri dikkate alarak raporunu hazırladığını belirtti.

Ersözer'in bilirkişiye yönelttiği sorular sırasında savcı Doğa Tokay ile avukat arasında gerginlik yaşanması üzerine duruşmaya ara verildi.

Yaklaşık sekiz saat süren duruşmanın ardından mahkeme, davayı bugün saat 10.30'a erteledi. Duruşmaya tanıkların dinlenmesiyle devam edilecek.