Devamı gelecek

Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi ekipleri, imzalanan protokol kapsamında gıda mühendisleriyle birlikte kent genelinde faaliyet gösteren kafelerde hijyen, sağlık ve mevzuata uygunluk denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, 9 kafe ve restoranı kapsayan denetimlerde işletmelerin genel temizlik durumu, gıda saklama koşulları, personel hijyen uygulamaları ve yasal evrakların eksiksiz olup olmadığı konusunda kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde, hijyen standartlarını yeterince yerine getirmediği belirlenen 4 işletmeye süreli ihbar verilerek eksikliklerini gidermeleri için belirli bir süre tanındı. Buna karşılık, denetimlerde hijyen koşullarından tamamen uzak bir şekilde faaliyet gösterdiği tespit edilen bir işletme ise derhal mühürlenerek faaliyeti durduruldu. Söz konusu işletme hakkında yasal süreç başlatıldı.

Gazimağusa Belediyesi yetkilileri, halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı. Yetkililer, tüm işletmeleri hijyen ve yasal yükümlülükler konusunda titizlik göstermeye davet ederek, eksikliklerin zamanında giderilmemesi durumunda yasal yaptırımların uygulanacağını belirtti.

