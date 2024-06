‘Devamı gelmeli’

Serdar ŞENGÜL

Toprak Ürünleri Kurumu tarafından Hollanda’dan ithalatı gerçekleştirilen donmuş kemikli kuzu eti piyasada oldukça rağbet gördü.

İlk etapta 10 Haziran’da piyasaya sürülen 21 ton et kısa sürede tükendi. Marketlerde, kasaplarda satılan donmuş ete yoğun talep, ikinci ithalatın kapısını araladı.

21 ton etin tükenmesi üzerine 10 gün sonra ikinci ithalat yapıldı ve donmuş kuzu etleri ülkenin farklı bölgelerindeki 47 kasap ve markette kilosu 375 TL’den satışa sunuldu.

Yapılan analizlerle halk sağlığı açısından tüketilmesinde sakınca olmadığı belgelenen donmuş etle ilgili ithal sürecinin devam etmesi talep edildi.

Konuyla ilgili Diyalog’a konuşan vatandaşlar, hayat pahalılığından dolayı kilosu 800 liraya kadar çıkan yerli kuzu etini almanın zorlaştığını, 375 liraya satılan donmuş etin bütçelere hitap ettiğini söyledi.

Vatandaşlar, ithalatla birlikte dar gelirli kesimin sofrasına et koyabildiğini ifade etti.

Ne dediler…?

Narin Aktunç

“Hemen hemen her gün et tüketmeye çalışıyoruz. İmkanlar el verdiğince soframızdan eksik etmiyoruz. Etli hazır yemekleri tercih ediyorum. Ancak durumu müsait olmayanlar var. Hükümetin kilosu 375 liradan ithal et getirmesi çok iyi bir adım oldu. Zaten etler rağbet gördü ve ikinci parti geldi. Yalnız donmuş gıdalar tüketilirken, uzman tavsiyeleri ve kurallar dikkate alınmalıdır.”

Oktan Türe

“Asgari ücretle kira ödeyen, ailesini geçindiren insanlar var. Bu kişiler kilosu 800 liraya et alamıyordu. Şimdi 375 liraya kuzu budu alma imkanları var. Bu nedenle hükümetin almış olduğu ithal et kararı yerindedir ve devamı da gelmelidir.”

Sultan Başaran

“Halkın tüm kesimleri et yiyebilmelidir. Ancak günümüzde sebze-meyve almak bile zor hale gelmiştir. Böyle olunca da kilosu 800 liraya varan kırmızı eti almak pek mümkün olmuyordu. Şimdi piyasada ucuza donmuş ithal et var. Dar gelirli kesim böylece sofrasına et koyabiliyor. Ancak ithal ürün getirirken, yerli üretimi de göz ardı etmemeliyiz. Üreticiyi desteklemeli ve ucuza satış yapmalarına imkan sağlamalıyız. Ancak bu halkın değil, devletin görevidir.”

Serdar Aydınlı

“Dar gelirli kesim et almakta zorlanıyordu. Çünkü kilosu 800 liraya kadar çıkıyordu. Şimdi 375 liraya et alma imkanı var. Hükümet çok yerinde bir karar aldı ve halk da destek verdi. Bu nedenle çeşit artırılarak, devamı sağlanmalıdır.”

Melike Gül

“Beslenme zincirinde kırmızı et önemli bir yer tutuyor, bu nedenle 2 günde bir yemeye çalışıyoruz. Ucuz etin ülkemize gelmesi çok önemlidir. Biz öğrenciyiz ve et konusunda sıkıntılar da yaşadık. Şimdi hem öğrenciler hem de burada yaşayan yabancı işçi kesimi sofrasına et koyabilecek.”

Mehmet Necdet

“Ülkemizde öncelikle yerli yem üretimi çok önemlidir. Yer Bilimleri Odası Başkanı olarak öncelikle yerli yem üretimine ağırlık verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu sağlanırsa hükümet ve hayvancılar arasında var olan sorunlar ortadan kalkmış olur. Bu açıdan bakarsak vatandaşın ucuz ete ulaşımı konusu son derece önemlidir bunun içinde yapılması gereken çalışılması gereken konular vardır.”

Halil Bilener

“Eti çok zor tüketiyorduk, ayda yılda alıyorduk. Şimdi durum değişti, hükümetin ucuz et kararı önemlidir. Bu kararı alanları tebrik ediyorum.”

Aysel Demir

“Yerli üretim önemlidir, etin yerli olması da tercihimizdir ancak bu hayat pahalılığı insanları zora soktu. Yine de alınan geçici önlem ithal et kararını tam yerinde bulmasam da ucuz et için yerinde bir adım diye nitelendiriyorum.”