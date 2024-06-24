Gençlik bu halde

Lefkoşa’da caddede yürüyen 25 yaşındaki Suriye uyruklu öğrenci L.K.’yi ciddi şekilde darp ettikten sonra cep telefonunu çalan Enes Şahan (18), Ali Karapaşa (18) ile suç ortakları Negar Mohammad (22)tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Tümü öğrenci olan 3 zanlı hakkındaki olgular aktarıldı.

Polis, Enes Şahan ve Ali Karapaşa’nın L.K.’yi darp ederek, telefonunu çaldıklarını, Negar Mohammad’ın aracıyla olay yerinde beklediğini ve 2 zanlıyı alarak, kaçtıklarını anlattı.

Polis olayın 22 Haziran 2024 tarihinde saat 01.30 sıralarında Lefkoşa’da G. Yurdaışık Sokak Üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, Enes Şahan ve Ali Karapaşa’nın, henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı caddede yürüyen 25 yaşındaki Suriye uyruklu öğrenci L.K.’yi ciddi şekilde darp ettiklerini, tişörtünü yırttıklarını, 7 bin TL değerindeki iphone 11 marka cep telefonunu ve hattını alarak soygun suçunu işlediklerini mahkeme aktardı.

Polis, zanlıların kendilerini FA 006 plakalı araç içerisinde bekleyen Negar Mohammad'ın yanına giderek olay mahallinden uzaklaştıkların kamera görüntülerinden tespit ettiklerini belirtti.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerini halen incelenmeye devam ettiklerini, zanlıların aynı tarihte tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, Enes Şahan ve Ali Karapaşa’nın cep telefonunu Lefkoşa'da bir erkek berber salonuna emaneten bıraktıklarını itiraf ettiklerini açıkladı.

Polis memuru, cep telefonunun tespit edilerek emare olarak alındığını aktardı. Polis, Karapaşa’nın ikametgahında arama gerçekleştirildiğini ve olay esnasında giymiş olduğu kıyafetlerin bulunduğunu söyledi.

Polisi, FA 006 plakalı aracın emare olarak alındığını, zanlı Negar Mohammad’in de Mağusa’da ikametgahında tespit edilerek tutuklandığı aktardı.

Polis memuru, olayın çıkış nedeninin araştırıldığını, alınacak ifadeler ve izlenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu belirterek, 3 gün talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2024, 11:01