İhbar ele verdi

Evinde ve aracında patlayıcı madde sınıfına giren 282 adet patlangaç tespit edilen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Mehmet Yıldız tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Hakkında “Kanunsuz patlayıcı madde ithali ve tasarrufu” suçlarından soruşturma başlatılan zanlının ihbar üzerine yakalandığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis,

Polis, Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir ekip tarafından 22 Haziran’da alınan bilgide

Mehmet Yıldız'ın tasarrufunda patlayıcı madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Polis, aynı gün saat 19.15 sıralarında zanlının Gönyeli’de faaliyet gösteren bir kafenin park yerinde tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının park halinde bulunan KC 510 plakalı aracının içerisinde gerçekleştirilen aramada, 222 adet patlangaç ve 8 adet üzerinde Feza Torpil yazılı karton kutu tespit edildiğini ı belirtti.

Polis memuru, patlangaçlar ve kutuların emare alındığı ve aynı gün zanlının Girne'de bulanan ikametgahında da arama yapıldığını söyledi. Polis, gerçekleştirilen aramada yatak odasında komedin üzerinde 60 adet patlangaç ve 2 adet üzerinde Feza Torpil yazılı karton kutu bulunup emare olarak zapt edildiğini mahkeme aktardı.

Polis memuru, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlının suçunu kabul eder nitelikte gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının ilk etapta yeni 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.