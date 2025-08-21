‘Çamur atıyorlar’

Dillirga yöresi-Aşağı Pirgo’da geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen İncir ve Halicia (Dillirga yöresine özgü yarı sert beyaz peynir) Festivali’nde KKTC’den yarı sert be-yaz peynir de kullanıldığı söylentileri tartışma yarattı.

Aşağı Pirgo Muhtarlığı söylentilere cevap vermek için sert bir açıklama yaptı. Du-rumun aydınlatılması için Rum devlet birimlerinin devreye girmesi bekleniyor.

Fileleftheros gazetesi “Dillirga Festivalinde İşgal Bölgelerinden Halicia Şikayetle-ri… Aşağı Pirgo Karıştı: Muhtarlıktan Tepki ve Teyit” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ta ihtiyacı karşılayacak miktarda yerel ürün üretilmiş olmasına rağmen festi-valde KKTC’den giden yarı sert beyaz peynir ürünü kullanıldığına dair Filelefthe-ros’a ve Rum Tarım Bakanlığı’na şikayetler yağdığını yazdı.

Söylemlerin tartışma yarattığını ve Aşağı Pirgo Muhtarlığının cevap açıklaması yapmak zorunda kaldığını belirten gazete muhtarlığın dün toplantı düzenlediğini ve ardından yaptığı açıklamada festivalde KKTC’den ürün kullanıldığı “suçlamalarının karalama ve çamur atma” olduğu belirtilerek reddedildiğini yazdı.

Habere göre açıklamada festivalde yer alan bütün ürünlerin muhtarlık tarafından yerel dükkanlardan satın alındığı ve faturaların da muhtarlıkta bulunduğu kaydedile-rek şüphesi olanın muhtarlığa giderek faturaları inceleyebileceği belirtildi. “Her za-man düzen ve meşruiyet içerisinde çalıştığı” belirtilen muhtarlığın, yasal haklarını kullanma hakkını saklı tuttuğu da belirtildi.

Açıklamaya rağmen konunun kapanmadığı, Aşağı Pirgo Muhtarlığından, alışveriş faturalarını yayınlaması, Gümrük, Tarım ve Sağlık Dairesi gibi devlet birimlerinden de ürünlerin menşeini daha derin araştırmasının talep edildiği de haberde yer al-dı. Gazeteye göre; festivalde kullanılan ürünlerin menşeinin aydınlatılması ve halkın kurumlara ve yerel yönetimlere güveninin korunması için Rum devlet birimlerinin de devreye girmesi bekleniyor.