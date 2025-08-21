Burnunu kırdı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa bölgesinde, Alaniçi ile Dörtyol arasında meydana gelen olayda, araçla seyir halindeyken sevgilisiyle tartışan Vehbi Dereciler, genç kadının yüzüne tokat ve yumruk atarak burun kemiğinin kırılmasına neden oldu. Zanlı dün teminat maksatlı olarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis çavuşu Arif Tolgan; olayın 16 Ağustos’ta saat 18.10’da gerçekleştiğini belirtti. Tolgan, zanlının Alaniçi-Dörtyol yolunda araç sürerken, eve klima taktırmak konusunda tartıştığı sevgilisi B.Y.’nin yüzüne önce elinin tersiyle tokat, ardından yumruk attığını ve kadının burun kemiğinde parçalı kırık oluşmasına yol açtığını açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme; Vehbi Dereciler’in 10 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı 2 kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartıyla, davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına karar verdi.