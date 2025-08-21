3 kişinin neden olduğu yangını 136 kişi söndürdü

Yapılan tüm uyarılara karşın yangınlar konusunda gerekli titizliğin gösterilmediği dün bir kez daha gözler önüne serildi. Dikmen’de kümes yapmaya çalışan 3 kişinin kullandığı kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların kuru otları ateşlediği ve alevlerin bir anda yükselmeye başladığı bildirildi. Etraftaki ev sahipleri de büyük korku yaşadı.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 10 dönümlük bir alan zarar gördü. Üç kişinin dikkatsizliğinden kaynaklanan yangını söndürmek için 51 araç ve 136 personel seferber edildi. Yangının söndürülmesine itfaiyenin yanı sıra Sivil Savunma ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı büyük destek verdi.

Yarım saatte söndürüldü

Polis Basın Subaylığı, yangının dün saat 11.30’da başladığını açıkladı. Yangına; İtfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), Dikmen Belediyesi ve bölge halkı karadan, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na ait helikopter ve İHA ile havadan müdahale etti.

Yangın saat 12.00 sıralarında kontrol altına alındı. İlk tespitlere göre yaklaşık 10 dönümlük alan içerisindeki bitki örtüsü zarar gördü.

51 araç, 136 personelle müdahale edildi

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamaya göre; yangına toplam 51 araç ve 136 personelle müdahale edildi. Müdahalede bir helikopter, bir İHA, 12 su tankeri, 4 yangına müdahale aracı, bir itfaiye aracı, bir komuta kontrol aracı, 2 dozer, bir dron ve farklı birimlere ait toplam 51 araç kullanıldı.

Bakan Çavuş: Duyarlı olmalıyız

Bu arada Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz ile birlikte yangın alanında incelemelerde bulundu.

Çavuş, tüm ekiplere teşekkür ederek, “Ormanlarımız en değerli doğal mirasımızdır. Yangınlara karşı hep birlikte duyarlı olmalıyız.” dedi.

3 kişi tutuklandı

Öte yandan yangının çıkış sebebiyle ilgili yürütülen soruşturmada M.S. (47), K.B. (24) ve E.A. (40) zanlı olarak görülerek tutuklandı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.