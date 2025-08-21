Yargılanacak

Lefkoşa’da özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan tutuklanan ThankGod Kalango, şikayet üzerine tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Alperen Asena; zanlının 15-16 Ağustos 2025 tarihlerinde, 12.00-14.00 saatleri arasında, kendisini şikâyet ettiği gerekçesiyle A.D.S.’ye bir yıl önce WhatsApp üzerinden yaptığı mesajlaşmaları, Snapchat isimli sosyal medya uygulamasında birçok kez paylaşarak özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini belirtti.

Soruşturma memuru; zanlının ayrıca aynı tarihlerde WhatsApp üzerinden A.D.S.’yi birçok kez arayıp “Polisin arkasına sığınan korkak” şeklinde mesaj atarak Elektronik Haberleşme Yasasına aykırı hareket ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının cep telefonunun emare alındığını ancak şifresini vermediğini ifade etti. Polis, zanlının ülkede öğrenci statüsünde bulunduğunu da kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 40 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı konması ve haftada bir gün ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Ne olmuştu

A.D.S.’nin şikâyeti üzerine zanlı 13 Ağustos’ta “uygunsuz tavrı hareket” suçlamalarıyla tutuklanmış, kendisine dava okunduktan sonra serbest bırakılmıştı.

