Fiyatlarda çılgın yükseliş

Ömer KADİROĞLU

Girne’de Çarşamba günleri kurulan açık pazarda incir 300 liradan satılırken, Verigo üzüm 150 liradan alıcı bekledi. Domatesin kilosu 100 liraya çıktı, taze fasulye 150 liradan satıldı. Vatandaşlar, fiyatların geçtiğimiz haftaya göre yükseldiğini belirtirken, Pazar esnafı aşırı sıcaklardan dolayı ürün kaybı yaşadıklarını, bunun tezgaha yansıdığını söyledi.

Ne dediler..?

Gönül Turan Tanısay

“Pazara alışveriş yapmaya geldim, ancak fiyatlar çok yüksek. Geçen haftadan bu yana fiyatlar çok uçtu. Pazarın pahalı ürünleri domates, erik, sultani üzüm ve elmadır. Geçen hafta daha uygundu, ancak bu hafta sanki yüzde 500 arttı. Yaz meyvesi olan kiraz, vişne, çilek ve üzüm alamadık. Umarım fiyatlar daha iyi bir noktaya gelir de herkes rahatça alışverişini yapar.”

Mustafa Bayur

“Birçok üretici battı, iflas etti. Dengesiz üretim nedeniyle üretici zordadır. Bugün tarlalarımızda çalışan üçüncü ülke vatandaşlarının ve üretim giderleri, ne yazık ki fiyatların yükselmesine neden oluyor. Bir yıl, iki yıl sonra böyle devam ederse üretim bitecektir.”

Osman Yarkın

“Satışlar zayıf gidiyor. Sıcaklar nedeniyle halk pazara gelmiyor ve marketlerde klimalar altında alışveriş yapmayı tercih ediyor. Bazı meyve ve sebzelerin fiyatları çok yükseldi. Bunun nedeni sıcaklardan dolayı ürünlerin yanmasıdır. Devletten destek alamadığımız için fiyatlar artıyor. Halk da bu durumdan şikayetçi çünkü aldıkları maaş bu fiyatlara yetmiyor. Diğer yandan kuraklık da bizleri olumsuz etkiliyor ve böyle giderse üretimi bırakacağız.”

Recep Sadekal

“Pazar yerinde fiyatlar uçtu. Eskiden insanlar pazara ucuz alışveriş yapmak için gelirdi, ancak artık bir anlamı kalmadı. Pazar yerinde en pahalı ürünleri şeftali ve domates olarak gözlemledim. Fiyatlar yüksek olduğu için bu sene doya doya kiraz ve üzüm alamadık. Yetkililerden piyasada denetim yapmalarını bekliyoruz.”

Rüstem Işık

“Bazı sebze ve meyve fiyatlarının bir anda yükselmesinin nedeni, sıcaklar nedeniyle çoğu sebze ve meyvenin yanmasıdır. Diğer yandan su eksikliği de maliyetlerimizi artırdı ve buna karşın fiyatlar aniden yükseldi. Ürünler yanınca devletten de destek olmayınca zarar fiyatlara yansıyor. Bunlar daha çok iyi fiyatlardır çünkü hemen her gün üretimde ihtiyacımız olan ürünlere zam yapılıyor.”

Selman Kartal

“Bu sene fiyatlardan dolayı üzümü bir nebze yesek de kiraz ve inciri hiç alamadık. Yetkililerden beklentimiz, piyasada fiyatların düşmesi için çalışmalar yapmalarıdır.”

Sevim Murat

“Sadece üzüm ve domates alabildim. Pazar yeri fiyatları çok yüksek ve bütçemizi etkiliyor. Fiyatından dolayı bu yıl kiraz evimize girmedi. Yazın ortasında domates fiyatları uçtu ve 100 liranın üzerine çıktı.”

Süheyla Boğaç

“Genel olarak marketlere göre pazarın fiyatlarının daha uygun olduğunu düşünüyorum; o nedenle buradan alışveriş yapıyorum. Yaz meyvesi olan üzümü bildiğim ve güvendiğim yerden alıyorum, ancak kiraz hiç alamadık.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

İncir: 300 TL

Verigo Üzüm: 170 TL

Şeftali 160 TL

Taze fasulye 150 TL

Armut 150 TL

Nektarin 150 TL

Barbunya 150 TL

Nar 150 TL

Mantar 150 TL

Erik 140 TL

Sultani üzüm 130 TL

Elma 120 TL

Bamya 120 TL

Kapya biber 80 TL

Pancar 80 TL

Domates 100 TL

Muz 70 TL

Salatalık 50 TL

Biber 50 TL

Portakal 50 TL

Patlıcan 40 TL

Patates 35 TL

Soğan 25 TL