Lutsenko tutuklandı

Kaplıca - Tatlısu eski anayolunda alkollü sürücünün neden olduğu kazada yaralanan olmazken, polisin soruşturma başlattığı belirtildi.

Dikkatsizlik ve ihmalkarlık sonucu kazaya neden olan alkollü sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, kaza dün saat 09.00 sıralarında Kaplıca-Tatlısu eski anayolunda meydana geldi. 143 miligram alkollü içki tesiri altında olan Ulia Lutsenko’nun (K-26), VP 672 plakalı salon araç ile Tatlısu’dan Kaplıca’ya doğru seyrettiği esnada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkması ve aracın sağ yan kısmı üzerine devrilmesi sonucu meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Lefkoşa’da yaya yaralandı

Öte yandan Lefkoşa’da önceki gece Şht. Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Serkan İri (E-22) yönetimindeki EA 450 plakalı salon araç ile yolda seyrettiği sırada Gençlik Gücü Spor Kulübü önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Yusuf Göksoy’a (E-59) sol dikiz aynası ile çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Yusuf Göksoy, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ kol ve sol omuzda kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.