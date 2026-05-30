Dikkatli olalım

Biyolog ve Çevre Bilimci Doç. Dr. Nazım Kaşot, tv2020’de yayınlanan Melis Günel ile Yüz Yüze programına katılarak bayram süresince doğaya çıkacak vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Havaların ısınmasıyla birlikte yılanların çiftleşme dönemine girdiğini belirten Kaşot, özellikle piknik yapacak ve doğada vakit geçirecek kişilerin dikkatli olması gerektiğini söyledi. Yılanlarla karşılaşma riskinin arttığı bu dönemde, insan davranışlarının da belirleyici olduğunu ifade eden Kaşot, doğada bilinçsiz hareket edilmesinin riskleri artırdığını vurguladı. Ada genelinde 9, Kuzey Kıbrıs özelinde ise 6 farklı yılan türünün bulunduğunu aktaran Kaşot, bu türlerden üçünün zehirli olduğunu belirtti. En tehlikeli zehirli türün “Gufi” olarak bilinen yılanlar olduğunu ifade eden Kaşot, vatandaşların bu türlerle karşılaşmaları halinde dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Yılan ısırması durumunda yapılması gerekenlere de değinen Kaşot, kişinin sakinleştirilmesi, mümkün olduğunca hareket ettirilmemesi ve kesinlikle zehri çıkarma amacıyla yanlış müdahalelerde bulunulmaması gerektiğini belirtti. En kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurulmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Biyolojik çeşitliliğe de dikkat çeken Kaşot, ülkede 1600’ün üzerinde bitki türü bulunduğunu, bunlardan 141’inin endemik olduğunu ifade etti. Ayrıca binlerce böcek türü ve yaklaşık 420 kuş türünün gözlemlenebildiğini belirten Kaşot, bu zenginliğin korunmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Yapılaşmanın artmasıyla ekosistemin daraldığını dile getiren Kaşot, çevre bilincinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamasını “Doğayı tanımadan sevemeyiz, sevmeden koruyamayız… Unutmayalım ki yaşayabileceğimiz başka bir dünya yok” sözleriyle tamamladı.



Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2026, 10:08