Diyalog gazetesinin düzenlediği zengin hediye kampanyasının 16’ncı hafta çekilişi yapıldı

Diyalog gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı Kış Kampanyasının 16’ncı hafta çekilişi yapıldı.

Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 20 talihli belirlendi.

Yapılan çekiliş sonucu 5 okur çeyrek altın, 5 okur fanlı soba, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı.

Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.

Kış Kampanyasının 16’ncı hafta talihlileri açıklandı:



Çeyrek altın:

1)Aygün Nuri/Boğazköy

2) Vasfiye Tuver/Mağusa

3) Mustafa Araz/Yılmazköy

4)Süheyla Mitsadalı/Göçmenköy

5)Aziziye Aşar/Mormenekşe



Fanlı soba:

1)Mehmet Usta/Doğancı

2) Ahmet C.Osmanoğlu/Kırıkkale

3) Hüseyin Olgunay/Mormenekşe

4)Sonuç Ünerdi/Lefkoaşa

5)Rabia Menteş/Mağusa



Ütü:

1)Meral Borucu/Meriç

2) Taner Cincioğlu/Gaziköy

3)Ayşe Dere/Alaniçi

4)Rasiha Naylin/Çayönü

5)Gülsen Aslantaş/Dikmen



Tost makinesi:

1)Kenal Küçük/Kaymaklı

2)Halil Temiz/Yeniceköy

3)Hüseyin Karabardak/Sütlüce

4)Sinem Düster/Mağusa

5) Fatma Korcan/Girne