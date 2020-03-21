Diyalog gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı Kış Kampanyasının 16’ncı hafta çekilişi yapıldı.
Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 20 talihli belirlendi.
Yapılan çekiliş sonucu 5 okur çeyrek altın, 5 okur fanlı soba, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı.
Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.
Kış Kampanyasının 16’ncı hafta talihlileri açıklandı:
Çeyrek altın:
1)Aygün Nuri/Boğazköy
2) Vasfiye Tuver/Mağusa
3) Mustafa Araz/Yılmazköy
4)Süheyla Mitsadalı/Göçmenköy
5)Aziziye Aşar/Mormenekşe
Fanlı soba:
1)Mehmet Usta/Doğancı
2) Ahmet C.Osmanoğlu/Kırıkkale
3) Hüseyin Olgunay/Mormenekşe
4)Sonuç Ünerdi/Lefkoaşa
5)Rabia Menteş/Mağusa
Ütü:
1)Meral Borucu/Meriç
2) Taner Cincioğlu/Gaziköy
3)Ayşe Dere/Alaniçi
4)Rasiha Naylin/Çayönü
5)Gülsen Aslantaş/Dikmen
Tost makinesi:
1)Kenal Küçük/Kaymaklı
2)Halil Temiz/Yeniceköy
3)Hüseyin Karabardak/Sütlüce
4)Sinem Düster/Mağusa
5) Fatma Korcan/Girne
Diyalog gazetesinin düzenlediği zengin hediye kampanyasının 16’ncı hafta çekilişi yapıldı
20 talihli belirlendi
Diyalog gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı Kış Kampanyasının 16’ncı hafta çekilişi yapıldı.
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