Diyalog gazetesinin düzenlediği zengin hediye kampanyasının 16’ncı hafta çekilişi yapıldı

20 talihli belirlendi

Diyalog gazetesinin düzenlediği zengin hediye kampanyasının 16’ncı hafta çekilişi yapıldı

Diyalog gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı Kış Kampanyasının 16’ncı hafta çekilişi yapıldı. 
Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 20 talihli belirlendi
Yapılan çekiliş sonucu 5 okur çeyrek altın, 5 okur fanlı soba, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı. 
Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.
Kış Kampanyasının 16’ncı hafta talihlileri açıklandı: 
                                                                                                                                                       
Çeyrek altın:
1)Aygün Nuri/Boğazköy
2) Vasfiye Tuver/Mağusa
3) Mustafa Araz/Yılmazköy
4)Süheyla Mitsadalı/Göçmenköy
5)Aziziye Aşar/Mormenekşe

Fanlı soba: 
1)Mehmet Usta/Doğancı
2) Ahmet C.Osmanoğlu/Kırıkkale
3) Hüseyin Olgunay/Mormenekşe
4)Sonuç Ünerdi/Lefkoaşa
5)Rabia Menteş/Mağusa

Ütü:
1)Meral Borucu/Meriç
2) Taner Cincioğlu/Gaziköy
3)Ayşe Dere/Alaniçi
4)Rasiha Naylin/Çayönü
5)Gülsen Aslantaş/Dikmen

Tost makinesi:
1)Kenal Küçük/Kaymaklı
2)Halil Temiz/Yeniceköy
3)Hüseyin Karabardak/Sütlüce
4)Sinem Düster/Mağusa
5) Fatma Korcan/Girne

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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