Kaos büyüyor

Dünya genelinde yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşanan can kaybı 10 bini aştı. İtalya'da yeni tip Coronavirüsten ölenlerin sayısı 627 kişi artarak 4 bin 32'ye yükseldi. İngiltere’de Coronavirüs önlemleri kapsamında dün geceden geçerli olmak üzere restoran, bar, cafe, sinema ve tiyatroların kapatılmasına karar verildi. ABD'de vaka sayısının 14 bin 322, ölü sayısının 210'a yükseldiği bildirildi. İran'da ise Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 149 artarak bin 433'e yükseldi. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip Coronavirüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 250 bini aştı.

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 10 bini aştı.

En fazla can kaybı İtalya’da

İtalya'da virüsten ölenlerin sayısı 627 kişi artarak 4032'ye yükseldi.

Ülkede mevcut Coronavirüs vaka sayısının 37 bin 860'a ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Covid-19 bulaşanların sayısının ise 47 bin 21 olduğunu açıklandı.

Fransa’da son durum

Fransa'da, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 450'ye, vaka sayısı 12 bin 612'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının 1617 artışla 12 bin 612'ye yükseldiğini belirtti.

Virüsü taşıyanların arasında yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısının 1297'ye çıktığını aktaran Salomon, 1587 kişinin de tedavinin ardından sağlığına kavuştuğunu söyledi.

İngiltere'de sıkı önlemler hayata geçiyor

İngiltere’de Coronavirüs önlemleri kapsamında dün geceden geçerli olmak üzere restoran, bar, cafe, sinema ve tiyatroların kapatılmasına karar verildi.

ABD'de vaka sayısı 14 bini aştı

ABD'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) kaynaklı vaka sayısının 14 bin 322, ölü sayısının 210'a yükseldiği bildirildi.

Ülkedeki Coronavirüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin son rakamlarına göre, Covid-19 vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.

ABD genelindeki Coronavirüs kaynaklı vaka sayısı son 24 saat içinde 10 bin 755’ten, 3 bin 567 artarak 14 bin 322'ye, ölü sayısı da 154’ten 56 artarak 210'a çıktı.

İran'da ölü sayısı 1433'e yükseldi

İran'da yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 149 artarak 1433'e yükseldi. İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte ülke genelinde virüs nedeniyle 149 kişinin daha yaşamını yitirdiğini belirtti.

Böylece toplam can kaybının 1433'e çıktığını aktaran Reisi, vaka sayısının da 1237 artarak salgının başladığı günden bu yana 19 bin 644'e ulaştığını ifade etti.

Rusya'da 54 yeni vaka

Rusya'da yeni tip Coronavirüs (Covid-19) 54 kişide daha tespit edilerek, toplam vaka sayısı 253'e ulaştı. Rusya'nın 85 bölgesinde salgına karşı önlemler kapsamında "yüksek hazırlık düzeni"ne geçildi.

Dışişleri Bakanlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışındaki vatandaşların ülkeye getirilmesi için harekete geçti. Rusya'da Kovid-19 nedeniyle bir kişi hayatını kaybetmişti.

İspanya'da ölü sayısı bini geçti

İspanya'da yeni tip Coronavirüs (Kovid-19) hastalarında ölüm sayısı son 24 saatte 235 artışla 1002’ye, vaka sayısı da 19 bin 980’e çıktı. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, koronavirüsle ilgili yaptığı günlük basın bilgilendirme toplantısında, önceki güne göre ölü sayısının 235 artışla 1002'ye, vaka sayısının da 2 bin 833 artışla 19 bin 980'e çıktığını söyledi. Simon, Covid-19 teşhisi konulan hastalardan 1141'inin yoğun bakımda olduğunu ifade etti. Simon, "Durumu ciddi olan hastalarda ölüm bir gerçek. Hayatta kalmayı en büyük oranda garanti etmeye çalışıyoruz. Bazı vakalarda bu garantiyi veremiyoruz. Şu anda hastanelerde tedavi görenlerin sayısı 10 bin 542." dedi.

Diğer yandan verilen bilgilerde salgından en çok etkilenen başkent Madrid'de ölü sayısının 590'a çıktığı, virüsün bulaştığı tespit edilenlerin 7 bin 165 olduğu bildirildi.

6 bin 745 kişi taburcu oldu

Reisi, şu ana kadar virüs nedeniyle tedavi gören 6 bin 745 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisini verdi. İtalya ve Çin'in ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

Salgınla mücadele kapsamında, büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu. Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de iptal edilmişti

Virüsün doğduğu kentte karantina kalkabilir

Corona virüsün ilk görüldüğü Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde hükümetin bazı seyahat kısıtlamalarını hafiflettiği bildirildi. Vuhan'ın hala giriş çıkışlara kapalı olduğu, 14 gün boyunca şehirde yeni vakaya rastlanmaması halinde karantinanın kaldırılacağı ifade edildi.