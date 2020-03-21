Haydi KKTC

Rum Yönetimi Sağlık Bakanı Konstantinos Petridis, artan Coronavirüs vakalarını dikkate alarak; Güney Kıbrıs’ta kayıtlı tüm doktor ver hemşirelere ‘görev çağrısı’ yaptı. Petridis dün sabah 06.00’dan itibaren geçerli olan seferberlik çağrısına herkesin uymasını istedi.

Yayınlanan kararname çerçevesinde devlet hastanelerinin yanı sıra özel hastanelerde çalışan veya klinik çalıştıran, ya da emekli çıkan tüm doktor ve hemşireler ‘seferberlik’ şartlarında görev yapacak ve çağrıldıkları anda, belirtilen yerlerde görev yapacak.

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın da benzeri bir adım atması gerektiği Diyalog TV’nin dünkü yayınında Genel yayın Yönetmeni Reşat Akar tarafından dile getirildi. Akar “yaşanan bu durum savaştan daha ciddi ve önemlidir. O yüzden tüm emekli doktorlar da göreve çağrılmalıdır” dedi. Akar, eski bakanlardan Dr. Mustafa Arabacıoğlu ve emekli Devlet Hastanesi Baş Doktoru Bülent Dizdarlı gibi kişilerin de yer alacağı bir sağlık birimi oluşturulmasının ‘işlerin tek elden yürütülmesi açısından’ şart olduğuna dikkat çekti.

Hastanelerin durumu

Bu arada KKTC’de Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin tamamıyla ‘Coronavirüs’ vakalarına ayrıldığı belirtilirken, güneyde Baf ve Limasol hastanelerinin normal hasta kabul etmediği bildirildi.

‘Mağusa’ bölgesindeki hastanenin referans hastanesi olduğu, Lefkoşa ve Larnaka’daki hastanelerin ise hastalara ilk yardım, ayakta tedavi klinikleri ve eczanelerde hizmet verdiği kaydedildi.

Çin’den 10 bin maske

Öte yandan gazete, Çin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi dün twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin Güney Kıbrıs’a 10 bin özel maske göndereceğini açıkladı.

Tedarik edilecek ilk tıbbi malzemelerin içerisinde çok sayıda eldivenin bulunduğu da belirtildi.