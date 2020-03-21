“Evimizde gibi rahatız”

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda da koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler uygulanıyor.

GKK’da görev yapan Tabip Asteğmen İzzet Şevketoğlu, Piyade Çavuş Doğukan Ahmet Suiçmez, Piyade Çavuş Erdi Erduran alınan tedbirlere aktararak, “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın Koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirlerle kendilerini evlerinde gibi rahat hissettiklerini” kaydettiler.

Radyo Güven’den yapılan açıklamaya göre, “Poliklinik” özel programında konuşan Tabip Asteğmen İzzet Şevketoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda alınan tedbirlerle ilgili olarak detaylı bilgi vererek, tüm Askeri Birliklerin girişine konan ateş ölçüm cihazlarıyla gelen kişilerin ateşinin ölçülmesine devam edildiğini ve girişlerde 1 metre kuralına uygun olarak bu işlemlerin yapıldığını belirtti.

Programda, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan Piyade Çavuş Doğukan Ahmet Suiçmez de yaptığı konuşmada, tüm askerin aldıkları eğitimle Koronavirüse karşı korunmada bilinçli olduklarını ve gerekli hijyen tedbirlerini de bildiklerini kaydetti.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın aldığı tedbirler sayesinde dışarıyla fiziksel temaslarının olmadığını ifade eden Piyade Çavuş Suiçmez, böylelikle virüsün bulaşma riskine karşı da kendisini rahat hissettiğini belirtti.

Birliklerde görevli işçi, memur, uzman gibi çalışanların da girişlerde yapılan kontrollerle sağlandığını kaydeden Piyade Çavuş Suiçmez, bu kontroller sırasında ateşi yüksek çıkan kişilerin kesinlikle içeri alınmadığını belirtti.

Suiçmez, Koğuşların, toplu kullanılan yerlerin, sürekli temizlendiğini ve dezenfekte edildiğini ve bunun yanında görev için kullanılan araçların da düzenli temizliğinin yapıldığını söyledi.

Piyade Çavuş Erduran, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın aldığı önlemler arasında “Belediyeden ekiplerin devamlı surette Birliklerde ilaçlama ve dezenfekte işlemlerinin yapılması” olduğuna dikkat çekerek, toplu taşımalarda eldiven ve maske kullanıldığını, bütün askeri giriş noktalarında ateş ölçer cihaz konulduğunu ve görevli askerler tarafından sürekli bu kontrollerin yapıldığına işaret etti.

Piyade Çavuş Erduran, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı tüm birimlerdeki asker ve personelin sağlık kontrolünden de geçtiğinin altını çizerek, “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın aldığı tedbirlerden biz askerler olarak gayet memnunuz. Bu süreçte tüm askerlerin morali için gerekli faaliyetler de gerçekleştiriliyor. Ailelerimiz rahat olsun bulunduğumuz Birliklerde her türlü tedbir alındı. Endişe edilecek bir durum yok.”dedi.

