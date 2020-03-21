“Alo 185” hizmette

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüs vakalarının KKTC’de de görülmesinin ardından Lefkoşa’daki 65 yaş ve üzeri tüm yurttaşların gıda, ilaç malzeme ihtiyaçlarını tedarik etmek amacıyla “+65 Yaş Tedarik Hattı” oluşturdu.

Yapılan açıklamaya göre, LTB Bakanlar Kurulu’nun yurttaşların acil ihtiyaçlar dışında mümkün olduğunca evlerinde kalmaları şeklindeki tavsiye kararına paralel olarak özellikle risk grubundaki yaşlı yurttaşların gıda, ilaç ve/veya malzeme ihtiyaçlarını “+65 Yaş Tedarik Hattı” ile evlerine ulaştıracak.

Belirtilen ihtiyaçları olan LTB’nin hizmet sınırları içinde olan Lefkoşa, Haspolat ve Hamitköy’de ikamet eden 65 yaş ve üzeri yurttaşlar “ALO 185” hattını arayarak ihtiyaç listelerini yazdırmaları ve adres bilgilerini vermeleri bu hizmet için yeterli olacak.

Akıncı: Bu çabayı selamlıyorum

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ülkede yaşanmakta olan bu zor dönemde, belediyelerin 65 yaş üstü bireylere yönelik organizasyonlarının tam da yapılması gereken olduğunu belirterek, bu çabayı selamladı.

Akıncı yazılı açıklamasında, 65 yaş üstü bireylerin sokağa çıkma zorunluluğunu asgariye çekme hedefiyle Belediyeler Birliği'nin tüm belediyelerde aynı örgütlenmeyi sağlayabileceği inancını ifade etti ve olmayan yerlerde ise Sivil Savunma'nın yardımcı olabileceğini belirtti.

Uygulamada olan belediyeleri kutladı

Cumhurbaşkanı Akıncı şöyle dedi:

"Yerel yönetimlerimizin yaşadığımız bu zor günlerde önemli görevler üstlenebileceklerine olan inancımı daha önce belirtmiştim. Bu kapsamda şu ana kadar bilgime gelen Lefkoşa, Girne, Gönyeli, Değirmenlik Dipkarpaz, Geçitkale, Akdoğan ve Lefke Belediyelerinin 65 yaş ve üzeri bireylerimize yönelik başlattığı organizasyon tam da yapılması gerekendir. Böylelikle özellikle yaşlı insanlarımızın sokağa çıkma zorunluluğu asgariye indirilmiş olur. Bu çabayı selamlıyorum."

Akıncı, Özçınar ve Karakoç’la görüştü

Bu arada Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç'tan yaşlılarla ihtiyaçlılara ilişkin düzenlemelerle ilgili bilgi alarak henüz adım atmamış belediyelerin yönlendirilmesi için koordinasyon sağlanmasını görüştü.

Cumhurbaşkanı Akıncı, henüz adım atmamış belediyeleri yönlendirerek kendi aralarında koordine olacaklarını duyuran her iki kuruma da teşekkür ederek, "İçinden geçmekte olduğumuz süreç, dışarıya çıkmayı asgaride tutacak tedbirleri almamızı zorunlu kılıyor. Bu tehdide karşı bilinçli ve örgütlü tepki verebilmemiz son derece önemli. Hep beraber bu zor günleri aşacağız" dedi.